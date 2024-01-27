《Super Hero (feat. 林德榮)》歌詞｜黃明志 (Namewee)新歌歌詞+MV首播曝光
黃明志 (Namewee)《Super Hero (feat. 林德榮)》 | 目錄
黃明志 (Namewee)《Super Hero (feat. 林德榮)》｜歌詞
覺得英雄都在身邊
打雷閃電 我望著天
怎麼風暴還沒出現？
紅色三角褲穿外面站在天台邊緣
披上毛巾
準備跳躍
媽媽來了送我兩鞭
總覺得會有那麼一天突然變異法力無邊
代替月亮
懲惡除奸
月光仙子是我的初戀
以為被蜘蛛咬了一口 可以走壁飛簷
綠色的臉
破褲配破鞋
卻等不到伽馬射線
長大後才眞正體會
電費房租和貸款才是雷神之鎚
蝙蝠俠的車原來那麼貴
想拯救人類 還要努力加倍
(I'm your Super Hero)
帶你一起飛
(I'm your Super Hero)
讓世界更美
生活雖然疲憊
都要勇敢面對
你笑我可悲
至少我從不下跪
(I'm your Super Hero)
帶你一起飛
(I'm your Super Hero)
都無懼無畏
就算傷痕纍纍
也從來不後悔
我還有Super Power擊退
把惡勢力都打碎
(統統都打碎)
就算有雄心萬丈
也毋須慷慨激昂
成群的羊 跟著風向
你只能遍體鱗傷
社會上的狐群黨都站上了殿堂
心有不甘
你再不爽
但你又能怎麼樣
就算能把人心都看穿
講眞話還是説慌
也不一定 可以武斷
眼前眞相背後的假象
經歷了人情冷暖 一路跌跌撞撞
未必學會
如何捉摸
人性的模樣
雖然沒有黃蓉陪練十八掌
也沒有竹蜻蜓帶我到處飛翔
但我有自己的倔強
有再多難關 也要繼續發光
(I'm your Super Hero)
帶你一起飛
(I'm your Super Hero)
讓世界更美
生活雖然疲憊
都要勇敢面對
你笑我可悲
至少我從不下跪
(I'm your Super Hero)
帶你一起飛
(I'm your Super Hero)
都無懼無畏
就算傷痕纍纍
也從來不後悔
我還有Super Power
擊退
(I'm your Super Hero)
帶你一起飛
(I'm your Super Hero)
讓世界更美
生活雖然疲憊
都要勇敢面對
你笑我可悲
至少我從不下跪
(I'm your Super Hero)
帶你一起飛
(I'm your Super Hero)
都無懼無畏
就算傷痕纍纍
也從來不後悔
我還有Super Power擊退
把惡勢力都打碎
全部都統統都打碎
我已經無堅不摧