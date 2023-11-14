《千年如一日 (電視劇「叠影追擊」主題曲)》歌詞｜黃淑蔓 (Feanna Wong)新歌歌詞+MV首播曝光
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千年如一日 (電視劇「叠影追擊」主題曲)歌詞｜黃淑蔓 (Feanna Wong)《千年如一日 (電視劇「叠影追擊」主題曲)》於2023-11-06推出新歌MV，東方新地整合了黃淑蔓 (Feanna Wong)新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
黃淑蔓 (Feanna Wong)《千年如一日 (電視劇「叠影追擊」主題曲)》 | 目錄
黃淑蔓 (Feanna Wong)《千年如一日 (電視劇「叠影追擊」主題曲)》｜歌詞
一拖手 就過了六百天 剛剛相識一秒
我枕邊放滿跟你 無數合照
熱吻一年彷如五分鐘 熱愛七年還生疏的抱擁
還未夠鐘 還未夠鐘 年月太匆匆
准我仍然守護你 准我能陪你倒數千億個晨曦
我可用十萬年去預備 每天給予你 萬千驚喜
轉眼間白髮回望這生 每一場戲也為你
在那超時空和你相戀 物理不能參詳的計算
誰又看穿 誰又看穿 一生一世有那麼短
熱吻一年彷如五分鐘 熱愛七年來堆積的暗湧
還未看通 還未看通 年月太洶湧
准我仍然守護你 准我能陪你倒數千億個晨曦
我可用十萬年去預備 每天給予你 萬千驚喜
轉眼間白髮回望這生 我風光因你起
准我仍然擁護你 准我能陪你飛 看輕我自己
當這世紀都閃過 你於未來亦可找得到我
還像最初 還像最初 一千年與你步過
喜歡你千年如過一天 光速的戀愛如同飛箭
不敢相信日月如梭 想到最初
怎麼不可時光穿梭
兩鬢斑白情侶不多 一生一世的故事得幾多個
找到我們麼
一百年仍抱緊你 一百年仍愛戀再不理是非
整個世界都經過 你於平行時空找得到我
還像最初 還像最初 一千年與你步過
一千年太快掠過