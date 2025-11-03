在來路上 MV｜龍婷新歌歌詞+MV首播曝光
在來路上 MV｜歌詞
煙火墜落成傷痛
飄散的美麗剩迷濛
說認命了太沉重 更習慣演輕鬆
不訴苦就能有笑容
真心的人被掏空
自私的人從不感動
臨別還怪我把夢 看得比他重
在來的路上嚮往一副肩膀
但先學會的卻是自我療傷
若愛是不停原諒 等某人不停流浪
何苦迷惘
在來的路上幻想一座天堂
卻抵達會吞噬人某種蠻荒
掙扎 讓眼神寂寞又倔強
堅持靈魂的自由
不肯被掌控像木偶
忠于自己的感受 不落淚地接受
不公的現實與逆流
揹著年齡的奮鬥
讓紀念比遺憾還厚
輾轉難眠的時候 翻閱到白晝
在來的路上嚮往一副肩膀
但先學會的卻是自我療傷
若愛是不停原諒 等某人不停流浪
何苦迷惘
在來的路上幻想一座天堂
卻抵達會吞噬人某種蠻荒
掙扎 讓眼神寂寞又倔強
不再聽謊話 為留住幻象而犯傻
想成為 誰的一道光
彼此呵護 像暖陽
在來的路上嚮往一副肩膀
現在懂太過渴望容易誤闖
把懷抱看成了家 青春為浪漫陪葬
人走茶涼
在來的路上縱使買了盔甲
可內心記得過往我的模樣
多想 能隨興談心 不隱藏
在來的路上Credits
曲：蕭煌奇 Ricky Hsiao
OP：Warner Chappell Music, Hong Kong Limited Taiwan Branch
OP：Great Music Publishing Ltd.
製作人Producer：蕭煌奇 Ricky Hsiao（黑色吉他工作室）
吉他Guitar：Dave Kitzkiniki
和聲編寫 Chorus Arranger：潘琪妮 Penny
和聲演唱 Chorus：潘琪妮 Penny
弦樂 Strings： 曜爆甘音樂工作室 Just Busy Music Studio
第一小提琴 First Violin 陳奕勇 Yi-Yung Chen 楊勝閎 Marks Yang 沈鎮堯 Chen-Yao Shen
第二小提琴 Second Violin 朱奕寧 Yi-Ning Ju 林崇倫 Bug Lin 羅心允 Alexia Lo 中提琴 Viola 甘威鵬 Weapon Gan 牟啟東 Wayne Mau
大提琴 Cello 葉欲新 Yu-Shin Yeh 吳玟錤 Wen-Chi Wu
弦樂團行政String Administration：林舜瑜 Shun-Yu Lin
弦樂錄音師 String Recording Engineer：朱品豪 Pin-Hao Ju
弦樂錄音室String Recording Studio：強力錄音室 Mega Force Studio
配唱錄音師 Recording Engineer (Vocals) : 王永鈞 Chief Wang
配唱錄音室 Recording Studio (Vocals) ：白金錄音室 Platinum Studio
混音師 Mixing Engineer : 王永鈞 Chief Wang
混音工作室 Mixing Studio :白金錄音室 Platinum Studio
行政 Admin：陳莉莉 Lily Chen
