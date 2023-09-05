《以為只是沒送花》歌詞｜193新歌歌詞+MV首播曝光
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以為只是沒送花歌詞｜193《以為只是沒送花》於2023-08-16推出新歌MV，東方新地整合了193新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
193《以為只是沒送花》 | 目錄
193《以為只是沒送花》｜新歌試聽
193《以為只是沒送花》｜製作
作曲：Larry Wong
作詞：許弘毅
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193《以為只是沒送花》｜歌詞
滿天櫻花看不完
也許 讓記憶浸在溫泉
而我 拿著一束花令你心軟
或者 結局會大團圓 我卻不解你心願
說穿 謝了花瓣不能當褸穿
更無恥到 申訴著咖啡苦和酸
你已走很遠 在你心灰前 以為是細碎瑣事
全為送花這玩意
難道分別時 都未明白你在測試
怎麼仍舊對你甜言逆耳 櫻花之旅 換來後悔一輩子
少一枝花 怎會心痛就如遇刺
不遷就要是無意 也就無知
這種堅持 其實自我還是幼稚
可不可以 重頭奉你的懿旨
小節為何大意 愛沒有小事
若送花可笑 最後留下自己 可笑的宗旨 學會欣賞咖啡時
也許 路過花店便支持 遲了
人在福岡想像你可以 回首 再重來一次 是我太懂事 以為是鬥氣小事
無視送花這玩意
難道分別時 都未明白愛沒天意
怎麼仍舊對你甜言逆耳 抵你給我 未來後悔一輩子
少一枝花 怎會心痛就如遇刺
不遷就要是無意 也就無知
這種堅持 其實自我還是幼稚
可不可以 重頭奉你的懿旨
小節為何大意 愛沒有小事
若送花可笑 最後留下自己 可笑的宗旨 再重來一次
成熟了也沒意思
遲了去揣摩你的心意
還能解花語就如被諷刺 失戀一次 就懲罰我一輩子
小節為何大意 那樣也推辭
若送花可笑 最後留下自己 可笑的宗旨 我喜歡飲咖啡時
若你都放下堅持
踏遍花都之後遊京都
要是還可以
圖片來源：專輯封面