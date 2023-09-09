《Special One (feat. Eason Chan)》歌詞｜AGA, 陳奕迅新歌歌詞+MV首播曝光
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Special One (feat. Eason Chan)歌詞｜AGA, 陳奕迅《Special One (feat. Eason Chan)》於2023-09-08推出新歌MV，東方新地整合了AGA, 陳奕迅新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
AGA, 陳奕迅《Special One (feat. Eason Chan)》 | 目錄
AGA, 陳奕迅《Special One (feat. Eason Chan)》｜新歌試聽
AGA, 陳奕迅《Special One (feat. Eason Chan)》｜製作
作曲：AGA江海迦 編曲：黃思彥
作詞：林若寧
編曲：黃思彥
監製：舒文@Zoo Music
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AGA, 陳奕迅《Special One (feat. Eason Chan)》｜歌詞
行為怪誕 無從觸摸 常人配你不起
你有觸角 你會黑面 十全十美
旁人冷語 為何一起 旁人勸我心死
你更失控 我更喜愛 怪人像你 天生孤僻所以更愛你 (越接觸你)
不依規則的愛更細膩 (越嚇驚你)
和你相比 難以相比 庸俗的美 (和我相比 難以歡喜 庸俗心理) 讓你羨慕自己 非一般的完美 (別要待薄自己 要吞聲忍氣)
羊群如何離棄 打擊你我包庇 (打擊我你包庇)
慘得過是我歡喜 笑著去迎合你 (只不過代價不菲 自欺)
做你像做自己 我喜歡聽歪理 (面對大量是非 對你很多不利)
情人毫無常理 另有趣味 (未免乏味)
享受怪物美 欣賞我委屈你 遺忘世界 遺忘標準 離群更有驚喜
愛你的我 怪獸一樣 合情合理 (一樣合情合理)
彼此天生荒誕我似你 (越疼惜你)
一起根本不要太貼地 (越怕傷你)
神化一起 奇怪一起 離地嬉戲 (神化一起 奇怪一起 難敵風氣) 讓你羨慕自己 非一般的完美 (別要待薄自己 要吞聲忍氣)
羊群如何離棄 打擊你我包庇 (打擊我你包庇)
慘得過是我歡喜 笑著去迎合你 (只不過代價不菲 自欺)
做你像做自己 我喜歡聽歪理 (面對大量是非 對你很多不利)
情人毫無常理 另有趣味 (未免乏味)
享受怪物美 欣賞你這種美 情感本應古怪 喜不喜歡為何尚有顧忌 讓我羨慕自己 也許超出歪理 (這麼辛苦你)
是你離奇神化 喜歡我怪的美 (喜歡你美不美)
蝙蝠與異獸一起 你像我怪癖 怪物最明白你
做個獨特自己 愛多麼的詭秘 (愛多麼的詭秘)
情人離奇神秘 越有趣味 (越有趣味)
享受你是你 不必世界審美
不用說道理 只因怪得起
圖片來源：專輯封面