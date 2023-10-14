《不眠來電》歌詞｜Andy Lai 黎展峯新歌歌詞+MV首播曝光
廣告
不眠來電歌詞｜Andy Lai 黎展峯《不眠來電》於2023-10-13推出新歌MV，東方新地整合了Andy Lai 黎展峯新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
Andy Lai 黎展峯《不眠來電》 | 目錄
Andy Lai 黎展峯《不眠來電》｜新歌試聽
Andy Lai 黎展峯《不眠來電》｜製作
作曲：BC / Lesta Cheng / 曾家瑋
作詞：甄敏延
編曲：黃兆銘
監製：徐浩
回到目錄
Andy Lai 黎展峯《不眠來電》｜歌詞
來電你說在醉 喝得張狂
到見面時緊抱我 陪伴到天光 才講
很感激著我但然而 昨晚是你打錯
望他安慰你難過
然後無端打給了我 或是我幼稚 心傷過一千次
還相信可以 跟他在比試
無止境下去 若當我是 代替品 還請隨便放肆
或是我幼稚 守好朋友名義
我甘心當個摯友般相依
又怎會有別個似我 愛得多不智 隨後每晚睡覺 也不安寧
盼你又來俘虜我 如夢裡溫馨場景
苦苦等待你在何時 喝醉又再撥錯
病態麼 愛這樣重播
唯獨怕被你封鎖 或是我幼稚 心傷過一千次
還相信可以 跟他在比試
無止境下去 若當我是 代替品 還請隨便放肆
或是我幼稚 守好朋友名義
我甘心當個摯友般相依
又怎會有別個似我 成熟得不理智 可充當一晚過場 心酸都具意義
只希望得到你 回贈我同情句子 自問太幼稚 心死過一千次
還相信可以 跟他在比試
留一通熱線 就當我是 代替品 還請照顧備至
自願去幼稚 守好朋友名義
我甘心當個摯友 共你相依
又怎會有別個似我 全是出於愛意 若打錯了後開心過 你講我知
圖片來源：專輯封面