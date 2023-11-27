《特別約會儀式 (ViuTV 劇集 “社內相親” 插曲)》歌詞｜Anson Lo 盧瀚霆新歌歌詞+MV首播曝光
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特別約會儀式 (ViuTV 劇集 “社內相親” 插曲)歌詞｜Anson Lo 盧瀚霆《特別約會儀式 (ViuTV 劇集 “社內相親” 插曲)》於2023-11-25推出新歌MV，東方新地整合了Anson Lo 盧瀚霆新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
Anson Lo 盧瀚霆《特別約會儀式 (ViuTV 劇集 “社內相親” 插曲)》 | 目錄
Anson Lo 盧瀚霆《特別約會儀式 (ViuTV 劇集 “社內相親” 插曲)》｜歌詞
輾轉反側的被舖
今天分開過早
不想了 明天也要 儘早見到
精選早餐及時運到
待小姐施施駕到
專車接送 為妳效勞
驟眼轉角就到
要先後留步
辦公室小區風險高
故裝無心偶遇到
電梯線眼密佈
避免靠太近控制不到
別漏了風聲 要蓋掩痕跡
愛意收進檯底即使極熟悉
加班算是種特別約會儀式
天天隔著幾百米
同步去打拼
你我的心跡 無痕亦無聲
愛意收進檯底不可被洞悉
偷偷看著你當風景
給個眼色打打氣
得到了和應
迷失拼勁都因你甦醒
就算說掛念要放輕聲
滿天風聲 也決不澄清
愛意收進檯底即使極熟悉
加班算是種特別約會儀式
天天隔著幾百米 同步去打拼
你我的心跡 無痕亦無聲
愛意攤上檯面多麼沒特色
於這角度看到最好的風景
隨時隨地可暗裡和應
傻得叫我加班也起勁