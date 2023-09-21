《分心 (feat. Marf 邱彥筒)》歌詞｜Billy Choi, Marf 邱彥筒新歌歌詞+MV首播曝光
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分心 (feat. Marf 邱彥筒)歌詞｜Billy Choi, Marf 邱彥筒《分心 (feat. Marf 邱彥筒)》於2023-09-20推出新歌MV，東方新地整合了Billy Choi, Marf 邱彥筒新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
Billy Choi, Marf 邱彥筒《分心 (feat. Marf 邱彥筒)》 | 目錄
Billy Choi, Marf 邱彥筒《分心 (feat. Marf 邱彥筒)》｜新歌試聽
Billy Choi, Marf 邱彥筒《分心 (feat. Marf 邱彥筒)》｜製作
作曲：Billy Choi
作詞：Billy Choi / marife
編曲：Nic Tsui / 李一丁
監製：李一丁
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Billy Choi, Marf 邱彥筒《分心 (feat. Marf 邱彥筒)》｜歌詞
你一個呼吸可以令我分心
覆個WhatsApp足以令我亂諗
我內心有苦衷
自己一個諗通
但熱戀失了蹤
That’s why I wanna be alone 心不在焉唔知諗咩 唔記得落車
早餐唔知食咩 落雨唔記得帶遮
以為見到你嘅背影但只係個呀姐
諗起你就夠曬精神 唔洗飲咩咖啡 認真果一邊會輸既話咁我就輸緊
健康金錢女人 每一樣都係必需品
睇曬你啲story 睇曬你分享既歌詞
以為關自己事 但其實得個諗字 觀音 同兵我知道係冇可能
但你成個森林 得返我一個好人
雪中 送炭我幫你搵返團火
點知故事完咗 我地就再冇如果 收好人卡都未算陰公
諗住接你收工 但你唔領情重請我
食檸檬 你話leave me alone
你所打嘅電話未能接通 你一句關心足以令我安心
動人一刻不算浪費光陰
對高質好專一
多心到憂鬱
熱戀總會消失
that’s why I Don’t need to rush Marf verse
心急又係翳住翳住企定
理智般的感性
得不到的葡萄又是美味
愛上演的勇氣
你話我孤僻冇乜深度
我話我獨立亦是態度
咪又係讚我讚到冇晒套路
Please just find some tutorial 你一個呼吸可以令我分心
覆個WhatsApp足以令我亂諗
我內心有苦衷
自己一個諗通
但熱戀失了蹤
That’s why i Wanna be Alone 凌亂情感的交錯白費光陰
傷過心先學會理解高深
我內心有苦衷
自己一個諗通
但熱戀失了蹤
Thats why i rather be alone
圖片來源：專輯封面