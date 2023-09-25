《Sorry呢度係香港 (REMIX) [feat. The Low Mays, KALAI 家麗]》歌詞｜Billy Choi, The Low Mays, KALAI 家麗新歌歌詞+MV首播曝光
Billy Choi, The Low Mays, KALAI 家麗《Sorry呢度係香港 (REMIX) [feat. The Low Mays, KALAI 家麗]》 | 目錄
- Billy Choi, The Low Mays, KALAI 家麗《Sorry呢度係香港 (REMIX) [feat. The Low Mays, KALAI 家麗]》｜新歌試聽
- Billy Choi, The Low Mays, KALAI 家麗《Sorry呢度係香港 (REMIX) [feat. The Low Mays, KALAI 家麗]》｜製作
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Billy Choi, The Low Mays, KALAI 家麗《Sorry呢度係香港 (REMIX) [feat. The Low Mays, KALAI 家麗]》｜歌詞
《Sorry呢度係香港》
監製: 李一丁 @leeyatding
編曲: East City @eastcity_
曲詞: Billy Choi @billy._.choi
REMIX詞: Billy Choi, 馬太福音, KALAI 家麗
Mixed by Jay Tse @jaytse Sampling 《羅文 – 幾許風雨》.
作曲: 秋世鎬
填詞: 小美 無論商廈定酒店房 劏房定係工廠
冇錢就瞓後巷 Sorry呢度係香港
無論港島定係觀塘 都係一樣咁忙
成街都係工作狂 Sorry呢度係香港 無論俾人拉定告狀 抵死定係冤枉
幾時輪到你講 Sorry呢度係香港
無論以前幾咁輝煌 而家都回曬塘
你覺得仲有希望？ Sorry呢度係香港 馬太福音:
香港地每年春天 都搞到我 身心翳焗
拉曬啲拆家 唸唔到我生計 點樣可以繼續
斷埋我米路無奈要瞓係劏房開始製毒
連屌閪都冇曬尊嚴俾老婆逼我著制服 搵食艱難我屋企越來越迫
叫我深水埗何詩蓓我喺江湖游緊蛙式
落街收數話冇錢還我叫班兄弟加息
開埋賭檔都轉唔到運嘅話我就要開始揸的 香港地麵包第一 用唔到腦就屌下屎窟
搞盡 腦汁 去到最後都 唔知搞黎爲乜
班撚樣神態跟到我足 仲係度問我抄咗邊guet
發揮創作精神嘅意志真係無比堅決
KALAI 家麗:
無人搵生活點樣感受
無人諗返工幾多屈就
有人企得太高太通透
有人等通宵巴到深晝 歌詞入面繼續演說做個演說家
莫非要等到名成利就先講到真心話 別討論對與錯
窮人從來無對過
有錢人從沒錯過
貧字加個窮 我站如嘍羅 免得過別得失佢 咪諗住再講多句
真誠表達 Sorry通通所有一一係罪 生活定係生存 到底有無得揀 Can u feel (YA)
貧困既根源 到底有無得揀 // Can u feel (YA)
五光十色到五光失色 Can u can u feel (YA)
Wake up in the morning
返工個份掙扎 Can u can u feel (YA!!!) 無論商廈定酒店房 劏房定係工廠
冇錢就瞓後巷 Sorry呢度係香港
無論港島定係觀塘 都係一樣咁忙
成街都係工作狂 Sorry呢度係香港 無論俾人拉定告狀 抵死定係冤枉
幾時輪到你講 Sorry呢度係香港
無論以前幾咁輝煌 而家都回曬塘
你覺得仲有希望？ Sorry呢度係香港 Billy Choi:
抄牌當係賺外快 加煙稅話想啲人戒
物價高到變態 賺埋啲血汗錢俾你拎黎派
法例跟唔上變化 樓下啲商場 俾人壟斷曬
公園滑板都唔俾踩同我講話做運動要靜態 玩啲咩都要大水喉 籃球場都要食黃牛
公共設施都食炒價 你仲話 信政府唔怕？
呢到明明我鄉下 但機場職員講普通話
喺埲牆到噴幅畫 都會怕俾人捉去打把 Sorry呢度係香港 我地唔可以講事實
Sorry呢度係香港 較定鬧鐘面對現實
灰色地帶玩踩界相信real shit never die
歌詞明明已經好將就 啲人都驚我俾人拉 無論商廈定酒店房 劏房定係工廠
冇錢就瞓後巷 Sorry呢度係香港
無論港島定係觀塘 都係一樣咁忙
成街都係工作狂 Sorry呢度係香港 無論俾人拉定告狀 抵死定係冤枉
幾時輪到你講 Sorry呢度係香港
無論以前幾咁輝煌 而家都回曬塘
你覺得仲有希望？ Sorry呢度係香港