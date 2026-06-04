想飛之內心獨白 MV｜Chantel 姚焯菲新歌歌詞+MV首播曝光
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Chantel姚焯菲 -《想飛之內心獨白》於今日6月4日推出新歌MV，東方新地整合了Chantel 姚焯菲新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
Chantel 姚焯菲新歌《想飛之內心獨白》目錄
想飛之內心獨白 MV｜製作
想飛之內心獨白 MV｜歌詞
想飛之內心獨白 MV｜MV連結
想飛之內心獨白 MV｜製作
|曲：楊鎮邦
|詞：陳心遙
|編：Dick Wong
|監：周錫漢
想飛之內心獨白 MV｜歌詞
@bryanyeungcp
@savillechan
@dickwong_
@mankeungchow
Song
Piano & Programming: Dick Wong
Guitars: 鄺梓喬
Bass: Tom Wong
Drum: 威倫
Strings Arrangement: Dick Wong
Scores Preparation: Jacko Ng
Strings: 國際首席愛樂團 International Master Philharmonic Orchestra
Strings Recording Engineer : 阮澤霖
Strings Recording Studio：2496 Top Music
Backing vocals : Ivy Hung
訂閱Channel: Chantel 姚焯菲
圖片來源：Youtube@Chantel 姚焯菲資料或影片來源：Youtube@Chantel 姚焯菲