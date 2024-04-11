Dreamscape MV｜Chantel 姚焯菲新歌歌詞+MV首播曝光
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Chantel 姚焯菲《Dreamscape》於今日4月11日推出新歌MV，東方新地整合了Chantel 姚焯菲新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
Chantel 姚焯菲新歌《Dreamscape》目錄
Dreamscape MV｜製作
Dreamscape MV｜歌詞
Dreamscape MV｜MV連結
Dreamscape MV｜製作
|曲：TonYnoT / Claudia Koh
|詞：朱琳 / TonYnoT
|編：TonYnoT
|監：TonYnoT / 馮翰銘
Dreamscape MV｜歌詞
清早很想睡 伸伸腰睇電視 hmm
盼到深宵播了隻快歌 佈置最少女燈飾
來等夜了
大笑一起 每秒暴露絕技
大喊一起 洋蔥太刺鼻
煩惱 全部擦洗 如入夜便跟我飛
All I want moonlight and sunrise with just me and you
哪管今天肌膚不完美
披了浴袍 喧喧嘩至半夜貪玩跳起
燃著熱暖香氣 如睡意太乏味
咕𠱸攬攬吧 梳化攤攤 慢慢笑
甫士愛看嗎 CCD 拿來影下 隨機合照
要養生嗎 太顧忌就乏味
要爆谷嗎 同煲一齣戲
時間 待末日念記 此刻姊妹不怕死
All I want moonlight and sunrise with just me and you
哪管今天肌膚不完美
披了浴袍 喧喧嘩至半夜貪玩跳起
乘著熱暖香氣 來讓別個妒忌
今晚聽晚有派對
Would be counting the stars with you
傾到癲喪要照去
Fireflies shining bright with you
美不美滲入了仙氣 Ah~
原來突然三點 不想逃離
All I want moonlight and sunrise with just me and you
睡意駕到有我擁住你
披了浴袍 有控訴懶理 要開心跳起
同度過晨曦
今晚聽晚有派對
Would be counting the stars with you
傾到癲喪要照去
Fireflies shining bright with you
Music
Dreamscape MV｜MV連結
訂閱Channel: Chantel 姚焯菲
圖片來源：Youtube@Chantel 姚焯菲資料或影片來源：Youtube@Chantel 姚焯菲