暴速 Boso MV｜CLS 李創偉 陳溢光 善玥澄新歌歌詞+MV首播曝光
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CLS 李創偉 陳溢光 善玥澄《暴速 Boso》 4K於今日3月26日推出新歌MV，東方新地整合了CLS 李創偉 陳溢光 善玥澄新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
CLS 李創偉 陳溢光 善玥澄新歌《暴速 Boso》目錄
暴速 Boso MV｜製作
暴速 Boso MV｜歌詞
暴速 Boso MV｜MV連結
暴速 Boso MV｜製作
|曲：李創偉
|詞：善玥澄
|編：江暉
|監：江暉
暴速 Boso MV｜歌詞
Boso
霓虹光管閃爍似燭光
桃紅色機車在街邊擦晃
聲音轟得耳膜炸開
別要管我的 ducting noise
狂搖着高溫火燒的節奏
能耐似超速限制的出口
一秒像放縱炸裂的野獸
低速對手一擺便退後
Boso
臨紅燈衝出搶個高光
踩界底線越前去闖蕩
這分鐘玩物更瘋狂
無視疾風內誰着了魔
狂搖着高溫火燒的節奏
能耐似超速限制的出口
一秒像放縱炸裂的野獸
低速對手一擺便退後
Hey boy 你看什麼 說什麼 憑什麼 為什麼 要 我聽你的 Oh damn I wanna say you look like timid kid
Standing aside and in fear
Right now 我想怎樣就怎樣 是這樣又怎樣 是我的模樣 Come on 你看不爽 那就別 看 與你何干 I don’t care how you feel
狂搖着高溫火燒的節奏 能耐似超速限制的出口 一秒像放縱炸裂的野獸 低速對手一擺便退後
狂搖着高溫火燒的節奏 能耐似超速限制的出口 一秒像放縱炸裂的野獸 擊倒對手一下別要退後 Boso
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