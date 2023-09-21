《如果我是個超人 （《說笑之人》電影主題曲)》歌詞｜CY陳宗澤新歌歌詞+MV首播曝光
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如果我是個超人 （《說笑之人》電影主題曲)歌詞｜CY陳宗澤《如果我是個超人 （《說笑之人》電影主題曲)》於2023-09-20推出新歌MV，東方新地整合了CY陳宗澤新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
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CY陳宗澤《如果我是個超人 （《說笑之人》電影主題曲)》｜歌詞
身高體重 記錄在門牆中
歡欣傷痛 糾結我心中
遺下蛋花粥變凍
才驚覺一切都 逝去中
多久不見 你舊物才騰空
起身一剎 只見床頭上有飛蟲
扮作安好 心中卻滿是裂縫
講不出 心聲太沉重
將最致命劇痛 埋藏在玩笑中
如果我是個超人 我要飛到雲中
陪著你並肩天際 怪獸若圍攻 也並未搖動
患難裡的狂想曲 將鬱悶掃空 步履亦輕鬆
全因有你 學懂怎麼挺胸
應對日後跌碰
今天不再 按下大門門鐘
玻璃摔破 不再祈求被你包容
但我始終 很想你信任認同
不可不 孤身去尋夢
將你昨日話語 潛藏在玩笑中
如果我是個超人 我要飛到雲中
陪著你並肩天際 怪獸若圍攻 也並未搖動
患難裡的狂想曲 將鬱悶掃空 步履亦輕鬆
全因有你 學懂怎麼挺胸
應對日後跌碰
大戰始終都會結束
共你失散在人潮中 無常中
從此相信 有平行時空
如果我是個超人 我要飛到雲中
陪著你上空俯瞰 怪獸亦渺小 如大眾
十字死光 難阻擋春秋漸轉冬 願笑著目送
全因你教導 不屈的作風
叫我屹立奮勇
圖片來源：專輯封面