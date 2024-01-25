《自我反省》歌詞｜Dark Wong 黃明德新歌歌詞+MV首播曝光
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自我反省歌詞｜Dark Wong 黃明德《自我反省》於2024-01-22推出新歌MV，東方新地整合了Dark Wong 黃明德新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
Dark Wong 黃明德《自我反省》 | 目錄
Dark Wong 黃明德《自我反省》｜歌詞
並無什麼最後訊息妳沒回覆我
但承受失戀要學
縱然未可約會更多我們曾對坐
無非情感難再突破
但我怎意料
陪伴令好感變樣
累妳在旁
長期受委屈退讓
絕配嗎 全是妄想
被妳分手 離場 分手 和平都不尋常
沒法牽手 如常 牽手 前途竟不順暢
恨我蠢太沒智商 沒看穿妳在暗想
其實我極無理 妳極嫌棄 抱著負能量
受夠傷
日常什麼妳亦讚好以為還不錯
實情並不多快樂
未來儘管紀念再多未能同慶賀
願記憶一閃仍掛念我
但我怎意料
陪伴令好感變樣
累妳在旁
長期受委屈退讓
絕配嗎 全是妄想
被妳分手 離場 分手 和平都不尋常
害怕清醒 如常 清醒 憑何 憧憬
唯求阻止陰影膨脹
完全蠶食理想 落淚如何倔強
遲遲才學會體諒 為妳設想
被妳分手 離場 分手 和平都不尋常
沒法牽手 如常 牽手 前途竟不順暢
恨我蠢太沒智商 沒看穿妳在暗想
其實我極無理 妳極嫌棄 受盡創傷
自我反省 離場 反省 難捱這種痛癢
害怕清醒 如常 清醒 憑何 憧憬
唯求阻止陰影膨脹
留餘地妄想 尚為妳緊張
偏不可勉強