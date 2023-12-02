《為何嚴重到這樣》歌詞｜Dear Jane新歌歌詞+MV首播曝光
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為何嚴重到這樣歌詞｜Dear Jane《為何嚴重到這樣》於2023-11-28推出新歌MV，東方新地整合了Dear Jane新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
Dear Jane《為何嚴重到這樣》 | 目錄
Dear Jane《為何嚴重到這樣》｜歌詞
好嗎 你正和誰居住
與我處 隔幾遠
間歇性 會重遇
舊事要數
怕笑容停不住
或落涙 亦不打算
再霸佔你時段
若又過 一兩年 三五年 不見
日曆要 每張的揭 每張的跌
終於有一次
我和你同意 前度要相見
不太好意思
但就算藉口非真摯 都不必羞恥
為何嚴重到 連講聲您好都發覺太俗套
未至於天下大亂程度
沒太多爭議要你煩惱
還是根本你我知道
是甚麼都不講比較好
為何沉默到 連嘴巴也懂少兩句是情操
改變不到現實是殘酷
起碼恭祝和情人安好
能維持客套 爲自己加分數
儘量友好
與你閒聊遭遇
或寂寞 是種獎券
我中了某神諭
若又過 一世人 幾世人 不見
問近況 創疤一揭 信心一跌
終於會膽怯
你攜帶誠意 來電過幾次
不計出發點
但就算目的皆安慰 都必須終止
為何嚴重到 連講聲您好都發覺太俗套
未至於天下大亂程度
沒太多爭議要你煩惱
還是根本你我知道
是甚麼都不講比較好
為何沉默到 連嘴巴也懂少兩句是情操
改變不到現實是殘酷
起碼恭祝和情人安好
能維持客套 爲自己加分數
我們尚算相襯
證明爲愛犧牲 當初太過狠
然後情感 不甘陌了生
再遇愛人 竟可傾起戰爭
為何嚴重到 連推心置腹都似向你預告
論世間不自量力程度
未夠好相信我已做到
還是根本你我知道
扮自卑都得體點更好
為何明白到 如果當你好 一個我未能好
不過不失亦極盡人道
跟你乾杯求全球安好
而和平結尾 就是好心好報