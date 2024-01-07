《不是不想你》歌詞｜en新歌歌詞+MV首播曝光
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不是不想你歌詞｜en《不是不想你》於2023-12-13推出新歌MV，東方新地整合了en新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
en《不是不想你》 | 目錄
en《不是不想你》｜歌詞
害怕朋友的關心
哪怕只有三言和兩語
我們故事又應該 從何說起
給你聽
你送我的書
被我丟在角落裡
不敢再看一遍 曾經你愛的電影
我怕會克制不住 又想你
當回憶變擁擠 不知道去哪裡
斷了線的想念 又該如何繼續
對不起是我選擇逃避
對過去輕易說放棄
不是不想你 我只是害怕回憶
不是不愛你 可是我們回不去
烏雲開始累積
天空開始下雨
你又為誰 把傘撐起
不是不想你 會讓我無法呼吸
不是不在意 你變成誰的唯一
找不到你
才發現失去了你
失去我存在的意義
你送我的書
被我丟在角落裡
不敢再看一遍 曾經你愛的電影
我怕會克制不住又想你
當回憶變擁擠 不知道去哪裡
斷了線的想念 又該如何繼續
對不起是我選擇逃避
對過去輕易說放棄
不是不想你 我只是害怕回憶
不是不愛你 可是我們回不去
烏雲開始累積
天空開始下雨
你又為誰 把傘撐起
不是不想你 會讓我無法呼吸
不是不在意 你變成誰的唯一
找不到你
才發現失去了你
失去我存在的意義
失去我存在的意義