《澀谷駅前等 (Acoustic Ver.)》歌詞｜Felix 林智樂 (Felix Lam)新歌歌詞+MV首播曝光
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澀谷駅前等 (Acoustic Ver.)歌詞｜Felix 林智樂 (Felix Lam)《澀谷駅前等 (Acoustic Ver.)》於2024-01-31推出新歌MV，東方新地整合了Felix 林智樂 (Felix Lam)新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
Felix 林智樂 (Felix Lam)《澀谷駅前等 (Acoustic Ver.)》 | 目錄
Felix 林智樂 (Felix Lam)《澀谷駅前等 (Acoustic Ver.)》｜歌詞
任路人避一陣雨 雨過後再未重遇
我卻死心塌地 呆站在原處
只有青春有甚麼可以輸
雨季走了突來暴雪 雪再飄過換寒暑
兩腳即使顫動 情緒卻鎖住
一片忠心這是我的短處
耐性的比賽 像隻忠犬的愛
長流細水編織典故方可以跨世代
善良的車站 盡其一生替戀人乘載
風雪我都依然觀賞尾班車開
被雪花淹蓋 蒙著兩眼看將來
人潮暗湧一心找你充滿絕望和期待
自殘式忍耐 歷遍春花秋葉從沒有悔改
當你的芳蹤也石沉大海
背唱片店自言自語 語氣輕似唸情書
信有一千歲命 時間太充裕
所有光陰押下我的賭注
耐性的比賽 像隻忠犬的愛
長流細水編織典故方可以跨世代
善良的車站 盡其一生替戀人乘載
相信有生之年總可妄想天開
被雪花淹蓋 蒙著兩眼看將來
人潮暗湧一心找你充滿絕望和期待
自殘式忍耐 歷遍春花秋葉從沒有悔改
會有歷史記載 令後代動容的愛
耐性的比賽 直到風光不再
原來澀谷東急總店消失我都會在
做遊客地標 讓每一位因為我等到所愛
所以我等不來亦視為很應該
像潦倒乞丐 垂垂老矣也痴呆
繁榮會死比不起我這故事更令別人無奈
任誰勸喻移不開一千個萬年爭取一夕愛
自鳴年紀輕斗膽與愛競賽
萬年後今天待旁觀者感慨