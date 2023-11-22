《愛情當入樽》歌詞｜FIESTER新歌歌詞+MV首播曝光
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愛情當入樽歌詞｜FIESTER《愛情當入樽》於2023-11-20推出新歌MV，東方新地整合了FIESTER新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
FIESTER《愛情當入樽》 | 目錄
FIESTER《愛情當入樽》｜歌詞
眼看你控球 再上籃 穿針一刻 竟睜不開眼
球場裡追逐 從來沒有人 這麼耀眼
我敬仰眼神 擦了板 籃球員為何面孔這麼冷
射出的電流 如何地較準 如男兒入樽 不必撞板
這競賽到了現在 你入球最多 愛情 讓你投入過麼
從大地上躍起 為初戀打打氣 是幾比幾都有驚喜
從烈日下跳起 讓我為你打氣
籃球在滿天飛 為何望見的只有你
這世界變成兩個人 三分區散播熱戀的飛吻
若佐敦落場 仍然沒氣氛 誰人能令我 分心著緊
這競賽到了現在 你入球最多 愛情 讓你投入過麼
從大地上躍起 為初戀打打氣 是幾比幾都有驚喜
從烈日下跳起 讓我為你打氣
籃球在滿天飛 為何望見的只有
no intensity no victory
no courage no victory
no confidence no victory
no faith no victory
no pain pain pain no victory
no struggle no victory
no sacrifice no victory
這競賽到了現在 你入球最多 愛情 讓你投入過麼
從大地上躍起 為初戀打打氣 是幾比幾都有驚喜
從烈日下跳起 讓我為你打氣
籃球在滿天飛 為何望見的只有
從大地上躍起 為初戀打打氣 是幾比幾都有驚喜
從烈日下跳起 讓我為你打氣 籃球在滿天飛
為何望見的只有 為何望見的只有 為何望見的只有
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