《終於出歌》歌詞｜FINALLY新歌歌詞+MV首播曝光
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FINALLY《終於出歌》｜歌詞
用嘴巴說話 用眼睛看吧
用耳朵去聽我們說話 自細便有型 望鏡望到定
讓女生去尖叫 係我屬性 當初不懂得我咁迷人
一早起身 成個男神咁嘅樣 就出得街
究竟用嘴巴說話 定係用喉嚨說話？
究竟用聲帶說話 定係用丹田說話？ 惡多惡多茄 發現我太過有型
莎喇莎喇唏 We are FINALLY~ FINALLY
惡多惡多茄 發現我太過有型
莎喇莎喇唏 We are FINALLY~ FINALLY
（FINALLY FINALLY FINAL）
周圍都係歡呼聲
（FINALLY FINALLY FINAL）
Fans多到數唔清
（FINALLY FINALLY FINAL）
Thank you you 仲要Thank you them
（FINALLY FINALLY FINAL） I can show you 阿拉丁 天生呼吸都有人話正
出親街都有人搵我攞簽名
細細個去過熊本 大個就要上紅館
答應你我上紅館 帶錯你去殯儀館 (啋) 惡多惡多茄 發現我太過有型
莎喇莎喇唏 We are FINALLY~ FINALLY
惡多惡多茄 發現我太過有型
莎喇莎喇唏 We are FINALLY~ FINALLY
（FINALLY FINALLY FINAL）
我已變成主角
（FINALLY FINALLY FINAL）
我跳舞太好看
（FINALLY FINALLY FINAL） 富哥唱到副歌就會着燈 (唔該)
軒公為我哋唱歌評分
蔡健雅話我哋超級Fun
拎支鉛筆打個枱打到佢哼哼 跳燒鵝湖我轉到去深井
黃大仙話我哋會出名
膠袋舞得掂我冇得頂
唉！個JPG箱又唔記得拎 終於我都 有人報導 手勢開始有人做
終於我都 有啲嘢撈 多謝客戶嘅廣告
終於我都 可以出道 新歌要有人知道
終於我都 開到個騷 企上台畀你見到 (Yeah) 惡多惡多茄 發現我太過有型
莎喇莎喇唏 We are FINALLY~ FINALLY
惡多惡多茄 發現我太過有型
莎喇莎喇唏 We are FINALLY~ FINALLY
（FINALLY FINALLY FINAL）（FINALLY FINALLY FINAL）（FINALLY FINALLY FINAL）（FINALLY FINALLY FINAL）