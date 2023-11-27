《你成為了誰的幸福》歌詞｜G.E.M.鄧紫棋新歌歌詞+MV首播曝光
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你成為了誰的幸福歌詞｜G.E.M.鄧紫棋《你成為了誰的幸福》於2023-11-12推出新歌MV，東方新地整合了G.E.M.鄧紫棋新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
G.E.M.鄧紫棋《你成為了誰的幸福》 | 目錄
G.E.M.鄧紫棋《你成為了誰的幸福》｜歌詞
十二點半 你不在身邊的回家路上
一個人走在城市的夜晚 無人結伴 多孤單
雨滴漫漫 沾濕的裙子曾為你穿上
今夜卻少了你撐的雨傘 如何驅散 這傷感
Oh I must confess
You made a mess
我的世界 在你離開以後 從此留下缺口
不敢回首 You know
一月的冷空氣 總會讓我想起
我的手被你握緊 偷偷放進口袋裡
四月花開遍地 總會讓我想起
我假裝的聽不清 你悄悄說的喜歡你
Now who’s got the best of you?
Who’s got the best of you?
時針慢慢 回憶在深夜太肆無忌憚
閉上的雙眼都被你填滿 無處遣散 睡不安
Oh I must confess
You made a mess
我的世界 在你離開以後 從此留下缺口
不敢回首 You know
七月盛夏的雨 總會讓我想起
突然響起的門鈴 你頭髮還在滴答滴
十月當秋風起 總會讓我想起
我躲進你的大衣裡 聽見你的深呼吸
Now who’s got the best of you?
Who’s got the best of you?
我們的愛迷了路 你成為了誰的幸福
Who’s got the best of you?
關於你的全部 是否都留不住
我們的愛迷了路 你成為了誰的幸福
都怪我們不成熟 才會慌亂腳步
讓我們的愛迷了路 你成為了誰的幸福
Now who’s got the best of you?
Who’s got the best of you?
我們的愛迷了路 你成為了誰的幸福
Now Who’s got the best of you?
Who’s got the best of you?