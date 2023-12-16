《海闊天空》歌詞｜G.E.M.鄧紫棋新歌歌詞+MV首播曝光
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海闊天空歌詞｜G.E.M.鄧紫棋《海闊天空》於2023-11-26推出新歌MV，東方新地整合了G.E.M.鄧紫棋新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
G.E.M.鄧紫棋《海闊天空》 | 目錄
G.E.M.鄧紫棋《海闊天空》｜歌詞
今天我寒夜裡看雪飄過
懷著冷卻了的心窩漂遠方
風雨裡追趕
霧裡分不清影蹤
天空海闊你與我
可會變 誰沒在變
多少次迎著冷眼與嘲笑
從沒有放棄過心中的理想
一剎那恍惚
若有所失的感覺
不知不覺已變淡
心裡愛 誰明白我
原諒我這一生不羈放縱愛自由
也會怕有一天會跌倒
背棄了理想誰人都可以
哪會怕有一天只你共我
今天我寒夜裡看雪飄過
懷著冷卻了的心窩漂遠方
風雨裡追趕
霧裡分不清影蹤
天空海闊你與我
可會變 誰沒在變
原諒我這一生不羈放縱愛自由
也會怕有一天會跌倒
背棄了理想誰人都可以
哪會怕有一天只你共我
仍然自由自我
永遠高唱我歌
走遍千里
原諒我這一生不羈放縱愛自由
也會怕有一天會跌倒
背棄了理想誰人都可以
哪會怕有一天只你共我
背棄了理想誰人都可以
哪會怕有一天只你共我
背棄了理想 誰人都可以
哪會怕有一天只你共我