《11》歌詞｜G.E.M.鄧紫棋新歌歌詞+MV首播曝光
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11歌詞｜G.E.M.鄧紫棋《11》於2023-10-29推出新歌MV，東方新地整合了G.E.M.鄧紫棋新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
G.E.M.鄧紫棋《11》 | 目錄
G.E.M.鄧紫棋《11》｜歌詞
就把我愛意都掩埋
但你能清楚的明白
靠近我 然後別離開
可是難過的卻不是回憶
因為回憶裡 哭泣的你
Cause you know
愛意就像大雨落下怎麽能讓人不牽掛
過得好嗎想說的話你能聽到嗎
Oh 沒能陪你到最後 別再嘆息皺眉頭
怎麽能忘掉你所有
寂寞的夜 每一個夜 你總在眼前
度過的年 錯過的月 我都想紀念
好久不見 我有多恨我不在你的身邊
能不能 能不能 讓眼淚留在昨天
能不能 別把我丟在雨天
我不願不在你的身邊
一個人的淩晨時分
誰沒有個思念的人
如果愛能夠逆時針
Cuz I’m mad for you, sad for you, I long for you
Cause you know
愛意就像大雨落下怎麽能讓人不牽掛
過得好嗎想說的話你能聽到嗎
Oh 沒能陪你到最後 別再嘆息皺眉頭
怎麽能忘掉你所有
多想讓大雨沖掉思念
讓回憶不再閃現
已經多少日夜 你總會突然浮現眼前
能否讓眼淚留在昨天
Cuz I’m mad for you, sad for you, I long for you
Cause you know
愛意就像大雨落下怎麽能讓人不牽掛
過得好嗎想說的話你能聽到嗎
Oh 沒能陪你到最後 別再嘆息皺眉頭
怎麽能忘掉你所有
沒能陪你到最後
沒能陪你到最後
因為你已不在 你已不在身邊
我想陪你到最後
我想陪你到最後
可惜你已不在 你已不在身邊