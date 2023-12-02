《緊急聯絡人》歌詞｜Gareth.T新歌歌詞+MV首播曝光
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緊急聯絡人歌詞｜Gareth.T《緊急聯絡人》於2023-11-30推出新歌MV，東方新地整合了Gareth.T新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
Gareth.T《緊急聯絡人》 | 目錄
Gareth.T《緊急聯絡人》｜歌詞
傳來法語 問你 是我的家屬吧
原來我已 自那 白朗之巔墮下
明明分開 為何打這號碼
你可會很不解 我怎不刪了它
我知不該 但是不改
像某種流亡的愛 千里之外
聯繫 還是 依在
有沒有一絲 半秒 傷悲
要是我今晚 異地 斷氣
問你可肯即夜 趕搭通宵客機
有沒有一絲 半秒 歡喜
再無人以後 來煩住你
若覺得 將這責任加諸 很離奇
是我自私 今世最後 騷擾的人兒
只想 是你
誰聯絡你 若我在某冰川 遇難
然而教你負痛 亦算黑色浪漫
甜蜜那陣時
鰥寡日子 總講到帶淚眼
誰料情感無常 這假設太簡單
你 有沒有一絲 半秒 傷悲
要是我今晚 異地 斷氣
問你可肯即夜 趕搭通宵客機
有沒有一絲 半秒 歡喜
再無人以後 去牽絆你
若覺得 將這責任加諸 很離奇
是我自私 今世最後 騷擾的人兒
只想 是你
必須 是你
很想被念記
即使 淡淡 微微
就算在生 亦被嫌棄
都想藉 遺言說 好想你
可惜 最尾 未夠 運氣 一起
有沒有一絲 Ha~
要是我今晚 Ha~
話到嘴邊打住
早變陌路人 尚有幻想是大忌
這號碼應該 長眠於手機
就算死 亦別 再騷擾你
若覺得 這惡作劇真的 很頑皮
在告別式 給我帶淚 奔喪的情人
只想是你