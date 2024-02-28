透光者 MV｜Gigi 炎明熹新歌歌詞+MV首播曝光
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Gigi 炎明熹 – 透光者於今日2月28日推出新歌MV，東方新地整合了Gigi 炎明熹新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
Gigi 炎明熹新歌《透光者》目錄
透光者 MV｜製作
透光者 MV｜歌詞
透光者 MV｜MV連結
透光者 MV｜製作
|曲：ZT
|詞：薑檸樂
|編：Perry Lau
|監：謝國維
透光者 MV｜歌詞
收起心聲 誰聽得清
還待與他有感應
暗暗在憧憬
可我就像透明
哭跟笑 亦平靜
擦身經過 留低風聲
誰願看清
我獨有特性 他都不知情
只配默默渴望 默默掃興
其實無心隱藏 而他不看我
竟會是我 單向的一方
無用躲於一旁 無用遮擋
送我一線穿透的光
跟他一起 旁邊的你
容貌說不上很美
他眼內沒我在 我又怎跟你比
得我靜坐隔離
不顯眼 在原地
無人來掉棄 如何自棄
其實無心隱藏 而他不看我
竟會是我 單向的一方
無用躲於一旁 無用遮擋
送我一線穿透的光
可否將我推開
請開聲謝絕我
隨便一句襲來 給我傷害
不奢想有他愛
只盼得到重擊受挫
我需要 更多悲哀
其實無心隱藏 而他不看我
只怪是我 不去講清楚
無用躲於一旁 無用遮擋
送我一線穿透的光
透光者 MV｜MV連結
訂閱Channel: Gigi 炎明熹
圖片來源：Youtube@Gigi 炎明熹資料或影片來源：Youtube@Gigi 炎明熹