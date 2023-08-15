《人間覺醒 (中文版)》歌詞｜Jason Kui, 乙女新夢新歌歌詞+MV首播曝光
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人間覺醒 (中文版)歌詞｜Jason Kui, 乙女新夢《人間覺醒 (中文版)》於2023-07-27推出新歌MV，東方新地整合了Jason Kui, 乙女新夢新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
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Jason Kui, 乙女新夢《人間覺醒 (中文版)》｜歌詞
凝望你的眼晴我只看到沒有光芒
期望你可以將我紛亂思緒中釋放
重複試 重複錯 重複試
只因我恐怕這一切為時已晚
疲累到心結鬱腦袋閉塞就快瘋狂
逃避也只會使我跌入惡夢多一趟ahh
你說尚有希望？ 如何說也好
如何叫也好
如何做也好
根本只得我一個人仍在意
請讓我得到解脫好嗎
原來做錯嗎
原來是我嗎
能原諒我嗎
斷斷續續的吞吐如無限個黑洞
被寂寞無情的消化
難受卻難捨
不甘心變弱者 不可叫人特赦
我未夠堅強怎麼去打仗
說夢想
我若夠高就會達到嗎
剩餘日子還剩得多嗎
就快被太陽曬溶怕然後就停下
凝望你的眼睛我隱約發現了光芒
期望你可以將我紛亂思緒中釋放
重複錯 重複試 仍可以
只需要知道天色會突然變化
疲累到心結鬱腦袋閉塞就快瘋狂
逃避也只會使我跌入惡夢多一趟ahh
如何能面對多次開心到變了失望
望向夜空月光映照着我突然
幻想自己不需孤身一個
流的血如積雪不過通通變成試煉
歷過萬千場面星光閃爍仍然
目光聚焦只想抓着缺口
再用全力 破壞 建造 放大 宇宙 迷霧散開抹乾眼睛綻放耀眼光芒
明白到光與黑暗共存視乎怎麼看
如果你 能跟我 同走過
高低跌起也不必怕被人厭惡
無論痛苦與興奮抑或冷靜與瘋狂
來讓我牽你手在美夢散步多一趟ahh
幸運會天降
圖片來源：專輯封面