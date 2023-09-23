《萬人邂逅》歌詞｜JC 陳詠桐新歌歌詞+MV首播曝光
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萬人邂逅歌詞｜JC 陳詠桐《萬人邂逅》於2023-09-21推出新歌MV，東方新地整合了JC 陳詠桐新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
JC 陳詠桐《萬人邂逅》 | 目錄
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JC 陳詠桐《萬人邂逅》｜歌詞
作詞 : JC 陳詠桐/餘陌
作曲 : JC 陳詠桐
編曲 : T-Ma
監製 : T-Ma 有誰人邂逅 有誰奔走
像我 會滑進誰人眼眸
假設有宿世 為何此際
未有月老將我共誰緊扣 只想簡單談情 悶極便傳來電話聲
只要簡單個性 沒陋習還尚算本領
還沉迷羅曼提克愛情
交友留言看似
仍然冷清 滑半天 看不清楚 各樣背景 不肯定
話語複製好該貼上
So tell me how was your day
I’ll tell you it’s just the same 日日夜夜隔空想要確認
迷迷糊糊談話間竟不懂反應
數百個類似訊息 錯過了何以惋惜
更別來奢想 彼此對話框置頂 日日夜夜隔空想要他的確定
迷迷糊糊談話間竟失去反應
我有話未說清 也懶理誰原來任性
亂挑選多幾個無窮接應 不管幾位前來 未特別留誰在眼內
鋪天的簡介裡 又問誰是我真愛
還沉迷羅曼提克愛情
經過情場跌碰
難逃覺醒 滑半天 看不清楚 各樣背景 不肯定
話語複製好該貼上
So what are you looking for
Oh I think I’m not so sure 日日夜夜隔空想要確認
迷迷糊糊談話間竟不懂反應
數百個類似訊息 錯過了何以惋惜
更別來奢想 彼此對話框置頂 日日夜夜隔空想要他的確定
迷迷糊糊談話間竟失去反應
我有話未說清 也懶理誰原來任性
未稀罕他聽我道盡心聲 日日夜夜隔空想要確認
迷迷糊糊談話間竟不懂反應
數百個類似訊息 錯過了何以惋惜
走了又一個 彷似在消我耐性 日日夜夜隔空想要他的確定
迷迷糊糊談話間竟失去反應
我也大概看清 這裡每人無名沒姓
但空虛只想要被誰 佔領
圖片來源：專輯封面