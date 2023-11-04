《Never Say Never》歌詞｜Jeffrey 魏浚笙新歌歌詞+MV首播曝光
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Never Say Never歌詞｜Jeffrey 魏浚笙《Never Say Never》於2023-10-26推出新歌MV，東方新地整合了Jeffrey 魏浚笙新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
Jeffrey 魏浚笙《Never Say Never》 | 目錄
Jeffrey 魏浚笙《Never Say Never》｜歌詞
發夢要繼續去 繼續我熱情
發誓要發夢去 我就已經覺醒 我是見證
繼續這生不羈遠征
拒絕再往後退 拒絕我是零
拒絕去變弱旅 繼續這生長征
終於到絕嶺 只要 只要 看得清遠景
人生總有艱辛加痛苦
曾試過屈服 但隨後在腦中響起戰鼓
Go Go Go Go 不要懼怕
Fight Fight Fight Fight撐多一下
岩石都可拒絕風化
我自信 有日會 會在赤地種花
Go Go Go Go 不要懼怕
Fight Fight Fight Fight撐多一下
全力去跨 強者功架
有熱情 有熱誠 最盡情
讓我邀請 你做證
你就似 發熱線 送贈我熱能
這共震 遠或近 你共我都同溫 努力發奮
繼續每天一起創新
再望遍 世事變 半路有密雲
你別要 再自困 困著你的決心
即使你倦困 請你 相信 美好必發生
人生總有艱辛加痛苦
曾試過屈服 但隨後在腦中響起戰鼓
Go Go Go Go 不要懼怕
Fight Fight Fight Fight撐多一下
岩石都可拒絕風化
我自信 有日會 會在赤地種花
Go Go Go Go 不要懼怕
Fight Fight Fight Fight撐多一下
全力去跨 強者功架
有熱情 有熱誠 最盡情
讓我邀請 你做證
Go Go Go Go 不要懼怕
Fight Fight Fight Fight撐多一下
岩石都可拒絕風化
我自信 有日會 會在赤地種花
Go Go Go Go 不要懼怕
Fight Fight Fight Fight撐多一下
全力去跨 強者功架
有熱情 有熱誠 最盡情
讓我邀請 你做證 你驗證
我盡情 你盡興