《無極》歌詞｜KOLOR, Revery新歌歌詞+MV首播曝光
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無極歌詞｜KOLOR, Revery《無極》於2023-12-04推出新歌MV，東方新地整合了KOLOR, Revery新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
KOLOR, Revery《無極》 | 目錄
KOLOR, Revery《無極》｜歌詞
(S)誰知道 身體可以 去抵抗苦痛千種
意志力決定你操縱
你有自信就會反攻
經念力放送
(L)誰聽過 呼吸一下 都可以操控驚恐
靠努力 你別要卑躬
你跌過 你更要死衝
終極就是勇
(S)武士憑一刀出鞘 斬破虛惘 全力揮刀一秒
(L)極限時掙多一秒 一下心跳 能量爆錶
(S)不小心落後了不打緊
(L)只需積極部署新變陣
(S)不死身繼續擴張升溫
(L)完全不接受 當亞軍oh
(S)連天賦 都可挑戰 只要努力不止
(L)你去盡會突破因子
去到極致就再開始
(S&L)修練十萬次
(L)你若然這刻輸了 不要安慰 無謂講不緊要
(S)記住重生方緊要 反撲一次 無用折腰
(L)不小心落後了不打緊
(S)只需積極部署新變陣
(L)不死身繼續擴張升溫
(S)完全不接受 當亞軍
(S)軀殼醒覺無極找到精要
(L)挑戰思覺無極身體開竅
(S&L)不小心落後了不打緊
只需積極部署新變陣
不死身繼續擴張升溫
無窮的鍛煉 你記緊 oh