《六度相隔理論》歌詞｜Lolly Talk新歌歌詞+MV首播曝光
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六度相隔理論歌詞｜Lolly Talk《六度相隔理論》於2024-02-02推出新歌MV，東方新地整合了Lolly Talk新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
Lolly Talk《六度相隔理論》 | 目錄
Lolly Talk《六度相隔理論》｜歌詞
爭一分一秒 難在早點適應英勇氣候
物色幾多室友 情分剛好足夠吹吹奏
慢功先知識貨 寧願散步諧和甜蜜宇宙
遇到姊妹請緊扣 沉默高呼愛心想即有
無隊友 當初孤單踏前的我
講路線萬化千變怎麼敢切磋
神隊友 偏偏身披平凡星光
來逐個逐個去搜索 相隔六個
要跟你 一起放閃 一起發癲
二人憑藉三色堇掛牽
如蝴蝶演化 換四季花
期待我在五百天 或七載的改變
現今失散的 六度連一線
無懼目光給分隔
讓經典理論開展 漠視人潮驚險
來讓我 尋獲你
齊集來天台 再相見
怒火一把燒了 誠實擔當真我的試煉
淚水一刻的攻佔 純為率真擁抱一張臉
落空唏噓不過 期望發現誰還懷著信念
夜間星空的光線 明白必須等你的參戰
無隊友 不堪一擊混和差錯
講大志事倍功半很不可靠麼
和隊友 不跟規則但求一夥
來逐個逐個去搜索 相隔六個
要跟你 一起放閃 一起發癲
二人憑藉三色堇掛牽
如蝴蝶演化 換四季花
期待我在五百天 或七載的改變
現今失散的 六度連一線
無懼目光給分隔
讓經典理論開展 漠視人潮驚險
來讓我 尋獲你
齊集來天台 再相見
要跟你 一起放閃 一起發癲
二人憑藉三色堇掛牽
如蝴蝶演化 換四季花
期待我在五百天 或七載的改變
陌生的兩位 六度連一線
全部疊加等於八
讓幾多數字增添 召集成員當天
來讓我 尋獲你
重聚於天台 再相見
要跟你 一起放閃 一起發癲
二人憑藉三色堇掛牽
如蝴蝶演化 換四季花
期待我在五百天 或七載的改變
現今失散的 六度連一線
無懼目光給分隔
讓經典理論開展 漠視人潮驚險
來讓我 尋獲你
齊集來天台 再相見