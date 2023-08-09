《四方帽之約》歌詞｜Lolly Talk新歌歌詞+MV首播曝光
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四方帽之約歌詞｜Lolly Talk《四方帽之約》於2023-07-28推出新歌MV，東方新地整合了Lolly Talk新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
Lolly Talk《四方帽之約》 | 目錄
Lolly Talk《四方帽之約》｜新歌試聽
Lolly Talk《四方帽之約》｜製作
作曲：Sinnie Ng
作詞：小克
編曲：Goro Wong
監製：Goro Wong
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Lolly Talk《四方帽之約》｜歌詞
誰話求學全為了考試
我和你覺得 總不止
如 孖寶上落堂
在談為何勁憎中史
未來未來就約好了
跟你跟我理想衝刺
要 戴四方帽畢業時
手拖手合照 誰料他 於天空降落
似要拆散我跟你
為何突然兩顆心 在顧忌 同學們全部 也在笑
暗戀他這秘密 誰泄漏了
每位都將我跟你 相比較
謠言滿天飛 沒禮貌
我心裡 亂跳
再多中英數問題 不記得思考
在打唥鐘這一秒
誰情願為了戀愛事 嗌大交 提及他 不講真說話
你我都藏頭露尾
為何突然兩顆心 互妒忌 而同學每天 也在笑
暗戀他這秘密 誰泄漏了
每位都將我跟你 相比較
謠言滿天飛 沒禮貌
我心裡 亂跳
再多中英數問題 不記得思考
在打唥鐘這一秒
情和義在兩邊開考 告別了 (一秒間 可摧毀所有)
我覺得整個校園 塌下了 (一個他 是否早有預謀)
放榜當天很想你 可倚靠 (終於放榜 這以後)
明年你我他 亦轉校 (我們便會分手)
那天 約定了 (天各一方 Kong U CU)
會否冰釋似舊時 跟你講餐飽 (理大 城大)
劇終於四方帽裡
連同餘下半點幼稚
向上拋 我跟你疫情下再相見
四年也苦等這一天
你 重疊於口罩的臉
願能踏前望清一點
奈何突然淚已攻佔
一個擁抱來罷戰
笑 戴四方帽畢業時 手拖手在笑
成全這一張
合照
圖片來源：專輯封面