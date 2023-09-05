《仍有心跳脈搏》歌詞｜Maniac, Marf 邱彥筒, Marf 邱彥筒新歌歌詞+MV首播曝光
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仍有心跳脈搏歌詞｜Maniac, Marf 邱彥筒, Marf 邱彥筒《仍有心跳脈搏》於2023-08-30推出新歌MV，東方新地整合了Maniac, Marf 邱彥筒, Marf 邱彥筒新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
Maniac, Marf 邱彥筒, Marf 邱彥筒《仍有心跳脈搏》 | 目錄
Maniac, Marf 邱彥筒, Marf 邱彥筒《仍有心跳脈搏》｜新歌試聽
Maniac, Marf 邱彥筒, Marf 邱彥筒《仍有心跳脈搏》｜製作
作曲：Maniac
作詞：顏暐宗
編曲：Maniac
監製：Maniac/ Hanz/ iii irisliu
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Maniac, Marf 邱彥筒, Marf 邱彥筒《仍有心跳脈搏》｜歌詞
光漆黑中最耀眼
沒法躲進命運裏 伴隨星宿逝去 荒誕像這一切也變成往常
彷似讓海底裏埋葬著狂想
放任妄想 繼續擴張
墮進了漩渦
請你不要遺下我
請你不要忘掉我 You’re a firework
逝去的緣份再聚
You’re a firework
將我擁有的完美動盪
再將我相信的如煙火般綻放 光漆黑中最耀眼
沒法躲進命運裏 伴隨星宿逝去 荒誕像這一切也變成往常
彷似讓海底裏埋葬著狂想 那份妄想 拒絕擴張(這邂逅 讓天塌下來)
默默地離開 讓幸福美滿落幕
夢境裏再次 隱隱看到
彷彿悲傷牽引你拯救下我
將我擁有的完美動盪
再將我相信的如煙火般綻放 You’re a firework
逝去的緣份再聚
You’re a firework
將我擁有的完美動盪
再將我相信的如煙火般綻放 將已枯萎的心扉增添脈搏
但願未把你忘掉
剩下一顆碎片
靈魂早已破損
這還是我
這還會是我? (這還會是你?)
圖片來源：專輯封面