《仍有心跳脈搏》歌詞｜Maniac, Marf 邱彥筒, Marf 邱彥筒新歌歌詞+MV首播曝光

仍有心跳脈搏歌詞｜Maniac, Marf 邱彥筒, Marf 邱彥筒《仍有心跳脈搏》於2023-08-30推出新歌MV，東方新地整合了Maniac, Marf 邱彥筒, Marf 邱彥筒新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。