像話 Decent MV｜MC 張天賦新歌歌詞+MV首播曝光
MC 張天賦新歌《像話 Decent》目錄
像話 Decent MV｜製作
像話 Decent MV｜歌詞
像話 Decent MV｜MV連結
像話 Decent MV｜製作
|曲：Novel Fergus / DaiShin
|詞：Novel Fergus
|編：WingHo@hoho6100 / SoulFloppii / DaiShin
|監：Novel Fergus / DaiShin
像話 Decent MV｜歌詞
NF:
The flowers
The sun
竟長得可以這麼襯
可青春未習慣等
Life will go on
你活出幾秒發光
尚嫩就愛淘
覓戰友 立墳墓
廢了頹廢
屹立着傲
MC:
雨飄飄我替你站傘入面
種者鏟牛馬蹄印
養千百種人
我們都修
修超越人
沿途漆黑
朋友呀 願前程似錦
NF: 紅色電單車頭盔我瀟過華dee
MC: 撥撥身讓灰變金
NF: 旅途承載得越多越好 會死嘅橫掂
MC: 自信係勝出者寫照
NF: 最靚嘅寶石係鑲喺寶刀
投降冇可能 但我願意接受和平嘅擁抱
MC: 未來逝世
辦個像話的葬禮
NF:
插針佢哋見縫
硬食咪硬食
反正你水平咁我並不會太費力
我粉墨登場佢哋Hu
我將BoomBoom BapBap打落爵士鼓
我好多想法都係憑空
試圖捕捉我嘅仲未有方法
搵到我行蹤
噴罐盲畫
我好巴閉 我好牙擦
俾吓錢 俾吓面 俾吓世俗
此處路過嘅都係天涯客
MC:
嚟jam嘢囉 jam嘢囉 jam嘢
來低八度高八度唱
讓他們都關注我話筒
喇叭推大佢
骰仔推大佢
我幾時都ready好
我要你除咗開波冇掂過波
情緒係難解嘅鎖
變動捉緊住我
NF: Life will go on
MC: 切勿 光想都怕黑
NF: 你活出幾秒發光
MC: 未捨棄吧
NF: 尚嫩就愛淘
MC: 如她住的那幢大廈
NF: 覓戰友 立墳墓
廢了頹廢
屹立着傲
MC:
雨飄飄我替你站傘入面
種者鏟牛馬蹄印
養千百種人
我們都修
修超越人
沿途漆黑
朋友呀 願前程似錦
NF: 紅色電單車頭盔我瀟過華dee
MC: 撥撥身讓灰變金
NF: 旅途承載得越多越好 會死嘅橫掂
MC: 自信係勝出者寫照
NF: 最靚嘅寶石係鑲喺寶刀
投降冇可能 但我願意接受和平嘅擁抱
MC: 未來逝世
辦個像話的葬禮
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