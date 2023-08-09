《抽》歌詞｜MC 張天賦新歌歌詞+MV首播曝光
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抽歌詞｜MC 張天賦《抽》於2023-07-27推出新歌MV，東方新地整合了MC 張天賦新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
MC 張天賦《抽》 | 目錄
MC 張天賦《抽》｜新歌試聽
MC 張天賦《抽》｜製作
作曲：陳考威 / AP潘宇謙
作詞：甄敏延
編曲：黃兆銘
監製：陳考威
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MC 張天賦《抽》｜歌詞
震撼對吧 這麼一個你
這樣透視我心扉
是有相通靈魂 但卻不可對抗物理
將錯就錯 埋於心儲起 背著你視角 點起空虛
我願惡夢隨風去
學會點火抽乾眼淚
求可不再有亂緒
甜夢未壓碎 才一再問句 為何愛你不到 無從伸手就抱
莽撞情話 不可傾吐
遺憾我為你收好
為何愛你不到 為何愛那麼深奧
對象場地 都講參數
我共你之間 隔著了一堆變數 灌掉快就滿瀉那苦水
我願眼淚隨風去
避免再見不安作祟
從此不再有亂緒
無奈又喝醉 才問天一句 為何愛你不到 無從伸手就抱
莽撞情話 不可傾吐
遺憾我為你收好
為何愛你不到 為何愛那麼深奧
對象場地 都講參數
我共你之間 隔著了一堆變數 抽根煙可否有幫助
抽出彼此的錯過
抽到卻是人生 狠狠的一課
離場容易過借火
瑟縮一角 跟感覺拔河 為何愛你不到 明明一伸手可抱
不追究 不知道
成熟到願你安好
為何愛你不到 不想再為遺憾苦惱
換了身份才能擁抱
這晚夜只和你 維持謙虛客套
圖片來源：專輯封面