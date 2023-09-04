與我無關 Not My Problem MV｜MC 張天賦新歌歌詞+MV首播曝光
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MC 張天賦 – 與我無關 Not My Problem ()於今日9月4日推出新歌MV，東方新地整合了MC 張天賦新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
MC 張天賦新歌《與我無關 Not My Problem》目錄
與我無關 Not My Problem MV｜製作
與我無關 Not My Problem MV｜歌詞
與我無關 Not My Problem MV｜MV連結
與我無關 Not My Problem MV｜製作
|曲：MC 張天賦 / GooChan
|詞：林寶
|編：Ariel Lai
|監：周錫漢
與我無關 Not My Problem MV｜歌詞
你 應該都不再認得 舊年
我 貪心得跟你認真 歡宴
春天一過 你與我 各自有春天
幾多個情人留體驗
挑選了我 錯過你 結局較膚淺 更淺
無人可比你好
明明應該更好
連原因都不知道 便各走各路
到了無人島 聽說你與誰人好
與我無關 怎麼問好
或者 該慶幸我 不必多看到
這賽後報告
知不知過去十個月裡
你發布你樂趣 我也有我陶醉
某個舊鳥居
曾經風光地被嘉許
如今搬遷入另一區
而其實我們
並未 特別 睡不安心的愛過誰
特別 就在 異想天開的話直到 永遠
再證明 這永遠很短
無人可比你好
明明應該更好
連原因都不知道 便各走各路
到了無人島 聽說你與誰人好
最尾留低 很多問號
或者 天註定了 這麼比較好
得到過哪用衛冕
死心不息春風得意也非好漢子
寧願繼續讓這份無恥 都一點即止
想你知 我多好
若你都有 自我安慰 想傾吐
某路人 過十年 會衰老
不可以一起過 最好 亦有功勞
真心講 只知道我的好
你得不到 原來或更好
切記 切記 你 說過各不相欠
切記 切記 我 發誓再不相見
切記 切記 要 記住你不足掛齒
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