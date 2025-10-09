168.5 MV｜MC 張天賦新歌歌詞+MV首播曝光
MC 張天賦新歌《168.5》目錄
168.5 MV｜歌詞
168.5 MV｜MV連結
168.5 MV｜製作
|曲：Billy Choi
|詞：Billy Choi
|編：葉澍暉
|監：李一丁
MC:
理得你點睇
無視社會套標準 將我諗法限制
所有矮仔
明明面對住谷底 都會扭轉劣勢
靠自信 面對所有中傷
繼續上 向理想嘅方向
要倔強尋找信仰 誓要不甘平常
做埋鄰居個偶像
勉強得168.5
卻有一堆獨有天賦
自問膽識直覺兼顧
冇介意過得168.5
創建角色直接放棄身高
任技能點數 向腦袋分布
就算娛記登報 尾數自信公布
抗拒被世俗眼光擺佈
Billy:
自細全班排第一 帶隊衝出課室
著埋鞋都冇米七 but I dont give a
靈活運用四肢 fake晒啲頭腦白痴
全世界都知最好波係美斯
取長補短嘅始祖 不斷自我檢討
夠高先夠安全感 坐巴士咪條件好
鍾意威 識玩就揀重心低 嘅林寶
講轉數 起步快到車尾燈都見唔到 離晒譜
MC:
勉強得168.5
卻有一堆獨有天賦
Billy:
自問膽識直覺兼顧
冇介意過得168.5
MC:
創建角色直接放棄身高
任技能點數 向腦袋分布
Billy:
就算娛記登報 尾數自信公布
抗拒被世俗眼光擺佈
Billy:
天生冇身高優勢唯有靠後天加操
Like a pro 唔同磅數都要鬥一鋪
MC:
冇資格屈高 唯有同對手盡地一煲
生得矮唔緊要最緊要棟籌碼疊得高
Billy:
矮仔多數主角 請班高佬做保鑣
靚女企我隔籬唔著high heels 都顯得高挑 yeah
MC:
一時蠱惑一時坦白先係最高招
一啱feel 就連官方身高都照keep it real
MC:
勉強得168.5
卻有一堆獨有天賦
自問膽識直覺兼顧
冇介意過得168.5
創建角色直接放棄身高
任技能點數 向腦袋分布
就算娛記登報 尾數自信公布
抗拒被世俗眼光擺佈
