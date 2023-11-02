《髒藝術家》歌詞｜MC HOTDOG新歌歌詞+MV首播曝光
MC HOTDOG《髒藝術家》 | 目錄
MC HOTDOG《髒藝術家》｜歌詞
我想要當藝術家 當藝術家
我想要當藝術家 當藝術家
我也想要誠實
可是他們卻不喜歡聽實話
那世風日下 一起放棄衿持吧
沈默的艦隊 撒善意的謊言
冷漠的面對 那看戲的往前
禍從口出 我握著我的佛珠
改頭換面後 Face ID把我鎖住
嘿 Siri說這不是你 你是懦夫
真的藝術家怎麼可能怕窮途末路
我又被罵了 我又被罵了
我不怪任何人 不過就是罷凌罷了
我都當爸了 或許被電到怕了
不怪auto-tune 我只是想念808了
我想念那個包廂 我想念那些真實的歌詞就像是鐵打的刀槍
我無能為力 看誰又要糟殃 每個人都站在道德至高點要掏槍
我想要當藝術家 當藝術家
把泥巴丟在我身上變髒藝術家
抽象一幅畫 或許他註定會掛
想做有史上 牛屎上 最香的一束花
我想要當藝術家 當藝術家
把泥巴丟在我身上變髒藝術家
抽象一幅畫 或許他註定會掛
想做有史上 牛屎上 最香的一束花
看看你的矛 再檢查你的盾
真的找上你了你要怎麼逃 要怎麼混
一個沒有答案的問題 你要怎麼問
那個該死的藝術啊 它真是折磨人
藝術家要保持神秘感 他最好餓死
只要你賺到了錢 你就像用來擦屁股的廁紙
好像 好香 我連大便都是香的
好嗆 你的老鄉 我的故事就像是個Drama
真的戲劇化
歷史變成黑色的 可能只需要你一句話
也想要分一杯羹的大餅必須畫
早就沒有回頭路了 籌碼只好繼續下
像仿的藝術品 他反而記住你
來自街頭的藝術家只需要一支筆
就算查無此人也活在你的記憶裡
敬藝術家們 Do you remember me？
我想要當藝術家 當藝術家
把泥巴丟在我身上變髒藝術家
抽象一幅畫 或許他註定會掛
想做有史上 牛屎上 最香的一束花
我想要當藝術家 當藝術家
把泥巴丟在我身上變髒藝術家
抽象一幅畫 或許他註定會掛
想做有史上 牛屎上 最香的一束花
我想要當藝術家 當藝術家
我想要當藝術家 當藝術家