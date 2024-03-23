來不及 MV｜Mirror新歌歌詞+MV首播曝光
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Stanley Yau 邱士縉 《來不及》於今日3月23日推出新歌MV，東方新地整合了Mirror新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
Mirror新歌《來不及》目錄
來不及 MV｜製作
來不及 MV｜歌詞
來不及 MV｜MV連結
來不及 MV｜製作
|曲：吳林峰
|詞：作小克
|編：王雙駿
|監：王雙駿
來不及 MV｜歌詞
尚有時間舞一場
誰提示我別著涼
困惑成長中
頓然迷失方向
誰期望我會善良
尚有時間闖天涯
誰強調宏願別過大
焦急憤怒
當思緒搖擺
誰悶聲不響去諒解
若來得及等我趕快回家
或來得及擁抱她
若然生命可以倒退一下
多幾分秒可相伴嗎
此刻心裡只可記掛
沒有時間去飲茶
誰從沒痛心被撇下
定有些心結在這家
當親兄弟在吵架
誰獨個費盡唇舌拆掉籬笆
若來得及等我趕快成家
或來得及當親家
若然生命可以加快一下
少幾分秒少幾天嗎
仍然在想
若來得及等我趕快來用這歌
或能感動大地上每朵康乃馨漸開花
我只想送她
於這個舞台
獻唱一句
媽媽
愛沒盡頭不必害怕
我會自強不需記掛
自有時間探芳華
望著舊相中她永遠優雅
我共母親的
感應沒有火化
再見
別掛
來不及 MV｜MV連結
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