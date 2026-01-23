傷口上灑辣椒醬 MV｜Mirror新歌歌詞+MV首播曝光
Ian Chan 陳卓賢《傷口上灑辣椒醬》（Don’t Rub Chilli Sauce Into The Wound）於今日1月23日推出新歌MV，東方新地整合了Mirror新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
Mirror新歌《傷口上灑辣椒醬》目錄
傷口上灑辣椒醬 MV｜製作
|曲：Ian 陳卓賢
|詞：黃偉文
|編：黃兆銘
|監：陳考威 / Ian 陳卓賢
傷口上灑辣椒醬 MV｜歌詞
誰都很好 為何相加 得出了禍
如你是你 我亦都只愛我
終究難逃那 致命問題 : 誰來遷就我？
假若努力過 誰都不是錯
無法做到亦要 說幾句誓詞 代表珍視過
他日再遇見你 𢹂各自配偶 其實有點傻
和你那幻象 刺破～後 原來是這樣
祝生活更愉快 讓我和情歌 變絕唱
來一點安慰 讓我下~台 功德便無量
可是你 話會盡快 遺忘我 略帶風涼
請～賜我力量 去接～受 留低那業障
新歡現已共你 贏盡途人景仰
瘡疤別 以鹽狂灑 前度仍送院休～養
而你甚至 在我傷口上 再灑上辣醬
嫌我負氣亦要 說他這類型 什麼可及我
這樣你就滿意 何以又介意 陪著我消磨
和你那幻象 刺破～後 原來是這樣
祝生活更愉快 讓我和情歌 變絕唱
來一點安慰 讓我下~台 功德便無量
可是我 預見下個 情人節 是更淒涼
請～賜我力量 去接～受 留低那業障
新歡現已共你 贏盡途人景仰
瘡疤別 以鹽狂灑 前度仍送院休～養
而～你尚要 耀眼登～場
祝福話 要如何講 連扮原諒 也牽～強
願你別要 在我傷口上 再灑上辣醬
在勝利那刻 仍講講修養
