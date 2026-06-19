呼吸一世 MV｜Mirror新歌歌詞+MV首播曝光
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Tiger 邱傲然《呼吸一世》(I Don’t Regret )於今日6月19日推出新歌MV，東方新地整合了Mirror新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
Mirror新歌《呼吸一世》目錄
呼吸一世 MV｜製作
呼吸一世 MV｜歌詞
呼吸一世 MV｜MV連結
呼吸一世 MV｜製作
|曲：天衡
|詞：梁栢堅
|編：天衡
|監：天衡
呼吸一世 MV｜歌詞
一呼一吸中見證
一撻一點中細聽
一圈一圈去完成
煙與霧 四散即興
變化裡每個圖形 瞳孔怎看清
殘像的風景
火花一點那一刻你在此
仍依依不捨 願你都知
情人 同呼吸一世多好
人情 如煙霧一秒都好
冷冷暖暖 人生是漫漫長路
浮雲都是孤島
你我飄散一般高
燃盡過去怎修補
緣盡哪會再碰到
煙捲一匹布
看飛灰散佈
京都火花中看你
花都酒杯中看你
深呼吸都與你 風雪暴暖暖交臂
記載裡每個情形 隨輕煙遠飛
但碎片被偷偷收起
情人 同呼吸一世多好
人情 如煙霧一秒都好
冷冷暖暖 人生是漫漫長路
浮雲都是孤島
你我飄散一般高
燃盡過去怎修補
緣盡哪會再碰到
風吹灰飛舞
情人 曾呼吸一秒多好
仍能重溫 感覺多好
情人 同呼吸一世多好
同途 如今在夕陽卻步
冷冷暖暖 人生是漫漫長路
微暖尚在被舖
燃盡過去會收好
緣盡哪會再碰到
車中鏡裡我看到
煙圈捉不到
記憶中細訴
Electric Guitars: 天衡
Acoustic Guitar: Gianluca A
Strings Arranged by: 天衡
訂閱Channel: Mirror