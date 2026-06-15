壞人一個 MV｜Mirror新歌歌詞+MV首播曝光
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Edan 呂爵安《壞人一個》(It’s My Bad)於今日6月15日推出新歌MV，東方新地整合了Mirror新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
Mirror新歌《壞人一個》目錄
壞人一個 MV｜製作
壞人一個 MV｜歌詞
壞人一個 MV｜MV連結
壞人一個 MV｜製作
|曲：Jaime Cheung
|詞：Jaime Cheung
|編：Anson Chan @emp / Jaime Cheung
|監：Edward Chan / Anson Chan @emp
壞人一個 MV｜歌詞
我這角色 原來不優雅
以抱擁 精心的策劃
笑笑口的親手將你綁架
你這顆心 完全不驚訝
明明應該要上訴 親口指證
你卻盲目道歉一聲
我這個玩家 哲學家
要怎麼去分真假
寧願 離開 良心很不清醒
就隨便耶耶 填寫耶
逃不出 午夜
琴聲耶～ 提醒 我是個垃圾 扮作傷者
就隨便耶耶 填寫耶耶
情緒混亂到番瀉
沉住氣 不想你 深呼吸 去賣傻
是我拒絕覺醒 壞人一個
不顧一切 改變一切 差一點一世
我這角色 完全不高雅
明明應該要愉快 珍惜一切
但用力直接撕毁
我這個玩家 哲學家
說太多也得謊話
寧願 離開 來上演最任性
就隨便耶耶 填寫耶
逃不出 午夜
琴聲耶～ 提醒 我是個垃圾 扮作傷者
就隨便耶耶 填寫耶耶
情緒混亂到番瀉
沉住氣 不想你 深呼吸 去賣傻
是我拒絕覺醒 壞人一個
自認作被告
浪漫卻虛耗
愛到尾放棄 也是算修補
就隨便耶耶 填寫耶
逃不出 午夜
琴聲耶～ 提醒 我是個垃圾 (罪不可赦)
就隨便耶耶 重寫耶耶
情緒混亂到番瀉
然後愛不到你 深呼吸 說為何
唯我過分覺醒 壞人一個
💔——💔——💔——💔
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