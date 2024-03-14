如果電話亭 MV｜Mirror新歌歌詞+MV首播曝光
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Lokman 楊樂文《如果電話亭》(Moshimo Bokkusu)於今日3月14日推出新歌MV，東方新地整合了Mirror新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
Mirror新歌《如果電話亭》目錄
如果電話亭 MV｜製作
如果電話亭 MV｜歌詞
如果電話亭 MV｜MV連結
如果電話亭 MV｜製作
|曲：王雙駿
|詞：Oscar | Rap楊樂文
|編：王雙駿
|監：王雙駿
如果電話亭 MV｜歌詞
假設這腦袋有啲壞 (噉你會點）
假設古怪都有得賣
假設所有貓變機械 (噉佢會點)
假設一個轆會識嗌
假使所有人變晒聲
低音變假音 似一部琴
假使燈柱磨到變針
一㓤會開燈 照光萬民
喂 最近 有冇好多嘢諗 有冇好多嘢呻
愈諗愈䒐䒏成個人塞到好似便秘咁
不如放低手機將條腦筋放飛
Let’s celebrate, 唏呀唏呀唏 OK?
算盤算唔到下一頁講乜
篤到肉都酸核核突突密密質質恍恍惚惚運運吉吉
隨心24-7 打爆你個星期一
假設這腦袋有啲壞 (噉你會點）
(盲舂舂周圍貢南北西東)
假設古怪都有得賣
(戴住headphone 倒樹蔥輕鬆)
假設小米粒放超大 (噉佢會點)
(話知佢係通窿 實心定真空)
假設鮮血可變鮮奶
鍾意就嗌
鍾意就 搬入新界
樓下陳師奶 心態決定境界
由細到大 填顏色 特登填出界
捉棋唔分 邊條楚河 邊條漢界
如果電話亭 MV｜MV連結
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