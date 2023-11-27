岩巉 MV｜Mirror新歌歌詞+MV首播曝光
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姜濤 Keung To《岩巉》於今日11月27日推出新歌MV，東方新地整合了Mirror新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
Mirror新歌《岩巉》目錄
岩巉 MV｜製作
|曲：林家謙
|詞：作黃偉文
|編：林家謙
|監：Edward Chan / 林家謙
岩巉 MV｜歌詞
我不敢說 有心找便 有戀人
看月老 待人多狠
我都知道 有些等待 已成空等
每日試 抽不中 奬品
仍想說 懇請你 別灰心
人間也 有大團圓 在發生
岩巉的 一個我 共 一個你 鋪滿天地
人潮中 找配對 容納稜角鋒利
難尋獲伴侶作知己
就信有顆寶石 也在找你
凸出與凹陷 全部吻合到你
難保你 非千百份之一
能找到 無瑕的 和諧感
岩巉的 一個我 共 一個你 鋪滿天地
人潮中 找配對 容納稜角鋒利
難尋獲伴侶作知己
就信有顆寶石 也在找你
並不算一樣 也有美麗對比
即使這裡 沒人極相襯
仍相信 人外有人
岩巉似我 亦未灰心
就當你的寶石 流落鄰鎮
再多人 不幸
有些幸運兒 都能
凹陷遇上凹陷
熱吻
岩巉 MV｜MV連結
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圖片來源：Youtube@Mirror資料或影片來源：Youtube@Mirror