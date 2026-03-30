攬緊處理 MV｜Mirror新歌歌詞+MV首播曝光
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Anson Kong 江𤒹生《攬緊處理》（ Hold You Tight ）於今日3月30日推出新歌MV，東方新地整合了Mirror新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
Mirror新歌《攬緊處理》目錄
攬緊處理 MV｜製作
攬緊處理 MV｜歌詞
攬緊處理 MV｜MV連結
攬緊處理 MV｜製作
|曲：陳考威 / 江𤒹生
|詞：甄敏延
|編：SeaTravel / 陳考威
|監：陳考威
攬緊處理 MV｜歌詞
最稀罕的珍寶 我竟已碰到
要幾生修到 我想對你好
每日有 我會對你好
很周到
最光的星斗 送你一顆
掛於窗邊至可 每夜都望過
造個溫室給你躲
由得我 嬌縱著你 竉愛著你
不說道理 放低我自己 oh～
隨時伴你飛 oh～
天使是你 可愛是你
寶貝像你 值得我耐心的修理
無論遇上 風雨暴雪 傷心洩氣
一切突發 攬緊處理
再多不安不適 我都會照顧
盡快盡責盡應付 特別事故
廢話少講 遞上打開暖壺
I’ll do anything for you
我要愛意 遍佈橫巷 每日發放
讓這愛意 遍佈穹蒼 照亮你黑房
重要的 重覆講
由得我 嬌縱著你 竉愛著你
不說道理 放低我自己 oh～
隨時伴你飛 oh～
天使是你 可愛是你
寶貝像你 值得我耐心的修理
無論遇上 風雨暴雪 傷心洩氣
一切突發 攬緊處理
嬌縱著你 竉愛著你
衝破大氣 放心拍翼飛 oh～
從旁伴你飛 oh～
天使是你 可愛是你
寶貝像你 值得我耐心的修理
無論遇上 風雨暴雪 傷心洩氣
一切突發 攬緊處理
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