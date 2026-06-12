最後一個降落傘 MV｜Mirror新歌歌詞+MV首播曝光
廣告
Mirror新歌《最後一個降落傘》目錄
最後一個降落傘 MV｜製作
最後一個降落傘 MV｜歌詞
最後一個降落傘 MV｜MV連結
最後一個降落傘 MV｜製作
|曲：徐浩
|詞：黃偉文
|編：Yikin Lo
|監：徐浩
最後一個降落傘 MV｜歌詞
如這班機 快要墜落
但得一個降落傘
誰人先飛
別擔心我 快逃難
記得從前與你 因這假設 聊足一晚
當天你話怕 生還 你未慣
其時忙著瘋戀 誰會預計到 後來 情變
然後你的降傘 降落他雙臂 從未 跌損
為何如受天譴 我墮入每天 循環的自虐裏
人是救活了 靈魂缺了一邊
何解搬了家 何解識了她
我的心內 尚有你
已每日吃藥 放更多假期
為何這牽掛 終究殺不死
曇花總要開 蝴蝶總要飛
我的宿命是愛你
從前無懼危機 以性命來愛你 犧牲都不理
才會沒法復元 頭髮白 都不肯 放棄
完全無 幸福感 才發現我的病情 危殆
同伴已經跳傘 我撞山之際 還未放開
從頭回望當初 最奪命笑話 原來竟是共你
未發生過浩刧 無絕症 卻一早分開
何解搬了家 何解識了她
我的心內 尚有你
已每日吃藥 放更多假期
為何這牽掛 終究殺不死
曇花總要開 蝴蝶總要飛
我的宿命是愛你
從前無懼危機 以性命來愛你 犧牲都不理
才會沒法淡忘 未氣絕都 奢想見你
教我如何去愛她 我仍然 靜候你
她知道後說 其實我很可悲
人生的至低 人生的至高
我的心內 亦有你
當掛念有毒 鐵了心遠離
前塵化灰了 總有暗湧翻起
找星相家 查考三世書
我的宿命是愛你
仍然埋沒良心 拼了命來愛你 犧牲都不理
才跌落這下場 無法幸福 都不 放棄
OP: HRM Limited / Wyman Limited
SP: EEG Music Publishing Limited / Warner Chappell Music, Hong Kong Limited
訂閱Channel: Mirror