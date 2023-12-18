月色 MV｜Mirror新歌歌詞+MV首播曝光
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Anson Kong 江𤒹生《月色》於今日12月17日推出新歌MV，東方新地整合了Mirror新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
Mirror新歌《月色》目錄
月色 MV｜製作
|曲：Takase Toya高瀬統也
|詞：作Oscar
|編：Takase Toya高瀬統也/黃兆銘 / 徐浩
|監：徐浩
月色 MV｜歌詞
世界 中心 你似世界中心
有呼喊過始終算我幸運
掛到 嘴邊 卻欠缺了聲音
怯慌了 才想說笑 不敢說真
而其實談論月色都不過是代名詞
只怕 多講一句
會趕走了你 你轉身遠離
才把我 洶湧愛意都收起
Ah… 無路可逃 你聽到警號
未曾細訴 流露出的心意 都給察覺到
離別時刻到 留低句號
其實月色 這麼美 哪可摘到
笑我 天真 我也笑我天真
碰到過你 不應靠這樣近
縱有 不甘 刺痛破碎的心
也知道 完好似你 不可抱緊
而其實談論月色都不過是代名詞
心𥚃 一早宣布
哪可攀上你 我應該撤離
誰偏要 依戀半秒空歡喜
Ah… 無路可逃 你聽到警號
未曾細訴 流露出的心意 都給察覺到
離別時刻到 留低句號
其實月色 這麼美 哪可摘到
無辦法 無辦法
無辦法倒帶的時間
只想殺掉期盼
方可過渡難關
Ah… 無路想逃 難得偶遇到 (過去每一步)
未曾細訴 仍是傾出心意 都想對你好
明日離開我 留低句號
無憾月色 這麼美 我可望到
月色 MV｜MV連結
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