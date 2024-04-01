油麻地莎士比亞 MV｜Mirror新歌歌詞+MV首播曝光
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Edan 呂爵安 《 油麻地莎士比亞 》 ( Shakespeare of Yau Ma Tei )於今日4月1日推出新歌MV，東方新地整合了Mirror新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
Mirror新歌《油麻地莎士比亞》目錄
油麻地莎士比亞 MV｜製作
油麻地莎士比亞 MV｜歌詞
油麻地莎士比亞 MV｜MV連結
油麻地莎士比亞 MV｜製作
|曲：溫翰文 / Marcus李俊緯
|詞：黃偉文
|編：溫翰文@emp
|監：Edward Chan / 溫翰文@emp
油麻地莎士比亞 MV｜歌詞
「多麽想 當你的雪櫃
天天都 被你開
餓了嗎 我裝滿各種愛
張開口 我是餸菜」
這譬喻 就算讀來 多麽可笑
其實是通頂 度到今朝
我用數十個字寫首詩
用盡了 最俗套 但溫馨 的俚語
誰人話 必須 要讀過書
方可每日為你寫詩
賽杜甫 勝葉慈
縱是滿是錯字的小詩
那份愛 卻是厚過 莎翁每首詩
凡人讀不懂 說是廢紙
不解 世上最深 愛意
有態度 就算用詞 不可思議
從文學角度 未算可恥
我用數十個字寫首詩
用盡了 最俗套 但溫馨 的俚語
誰人話 必須 要讀過書
方可每日為你寫詩
實在重要的 寫三次
縱是滿是錯字的小詩
那份愛 卻是厚過 莎翁每首詩
凡人讀不懂 說是廢紙
將詩聖 誤作 壞孩子
Woo~~
我是個 熱血男兒
縱沒有 拿諾貝爾
仍敢發夢 就有詩
有話說 又哪懼 沒言辭
幼稚過 幼稚園 亦不損我真摯
台詞未開口 已認了輸
多麽震撼也 沒人知
這段接近 粗鄙的小詩
要是你 眼內有我 是濃情蜜意
流氓唸不出 美麗句子
都請接納我的 創意
天天寫 寫夠 四千次
可否講 「我願意」
油麻地莎士比亞 MV｜MV連結
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