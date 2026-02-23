無名指 MV｜Mirror新歌歌詞+MV首播曝光
Ian Chan 陳卓賢《無名指》（ Ring Finger ）於今日2月23日推出新歌MV，東方新地整合了Mirror新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
Mirror新歌《無名指》目錄
無名指 MV｜製作
無名指 MV｜歌詞
無名指 MV｜MV連結
|曲：Ian 陳卓賢
|詞：Ian 陳卓賢
|編：黃兆銘
|監：陳考威 / Ian 陳卓賢
想緊握你手 看每一種地球
想一堆藉口 要與你每一天漫步海灘 到多久也不夠
想緊盯鏡子 到褪色的那時
想彼此戒指 見證我們相思到相依 再看一千次
細訴着浪漫這音階瞬間漫天對你奏起
懷中有你 花光了運氣 人潮裡覓到你
When I look into your eyes
I just wanna make you mine
無名指已約定一生都不分開
I’ve never wanted love this much
I’m lost within your touch
沿途風雨試煉怎喧嘩都不改
重頭細說當天這份愛
想多出半天 看你惺忪笑顏
想一生並肩 有你愛人都可變簡單 困惱都消散
世界靜謐沒有一絲噪音為聽到你笑聲
微風見證 花草也靜聽 沉默亦互呼應
When I look into your eyes
I just wanna make you mine
無名指已約定一生都不分開
I’ve never wanted love this much
I’m lost within your touch
沿途風雨試煉怎喧嘩都不改
重頭細說當天這份愛
回到共你遇上當天
亦會願意重來一遍
愛到來生今天
When I look into your eyes
I just wanna make you mine
無名指這約誓一生都不更改
I’ve never wanted love this much
I’m lost within your touch
沿途風雪瑰麗多飄忽都精彩
連名帶姓忠於這份愛
OP: Music Nation Publishing Co. Ltd.
