無垢 MV｜Mirror新歌歌詞+MV首播曝光
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Ian Chan 陳卓賢《無垢》(Satellite)於今日6月26日推出新歌MV，東方新地整合了Mirror新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
Mirror新歌《無垢》目錄
無垢 MV｜製作
|曲：Ian 陳卓賢
|詞：Ian 陳卓賢
|編：Jason Kui
|監：Ian 陳卓賢
無垢 MV｜歌詞
泥沼枯萎了這沃壤
夢注定也不生 不敢頑強
希望未被叩響
無數呼叫只得唾棄
渴望某日被眷顧伸手救起
誰懼怕 請相信 不遠處 初夏在帶笑
迷惘會 撤退就如潮
捉緊眼眸裡點點星辰
塵世裡同振
照亮每片浮沉
捲起信念裡點點煙火
長路哪怕一個
無邊憂鬱染這黑夜
汗與淚也只可 灑於曠野
不礙獨自拍掌
如窮途萬里 再漫長
撐下去 腳步仍可倔強
誰懼怕 請相信 不遠處 星夜在帶笑
迷惘會 撤退就如潮
捉緊眼眸裡點點星辰
塵世裡同振
照亮每片浮沉
捲起信念裡點點煙火
長路哪怕一個
展開背後百千絲溫柔
純潔而無垢
憤俗世態翔遊
敢於創造那一方天空
迷路也要相信
如七彩 般飄浮 漆黑裡亦能佇候
無止境 的溫柔 星光密佈全宇宙
有染但沒垢
如愁雲過後
OP: Music Nation Publishing Co. Ltd.
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