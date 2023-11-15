白愛 MV｜Mirror新歌歌詞+MV首播曝光
Mirror新歌《白愛》目錄
白愛 MV｜製作
|曲：Takase Toya高瀬統也
|詞：作Takase Toya高瀬統也
|編：Takase Toya高瀬統也
|監：Takase Toya高瀬統也
白愛 MV｜歌詞
甘い 甘い いつでも甘い
夢の中で眠れば
辛い 辛い いつかは辛い
悲しいことだってあるのさ
恋煩いは辛い曖昧の病なんだ
心が空き過ぎて 好きすぎて
君の声がしたんだよ
会いたいな 会えないか
ごめんね 恋に黄昏れたのかな
今はただのメモリーズ
さよなら 愛してたかった
淡い 淡い ひたすら 淡い
腕の中で眠れば
暗い 暗い たまにはCry
寂しいことだってあるのさ
こんな時間は辛い愛以外の病なんだ
それでも 恋しくて 恋しくて
君の声を探したよ
会いたいな 会えないな
どうして? 恋に遊ばれたのかな
夢の中 醒めない
さよなら 君が好きだった
いつか いつか 君を忘れたら
誰を好きになれるのかな
愛してた 愛してた
ごめんね でも誰よりも近くで
愛してた もうメモリーズ
さよなら 君が好きだった
很甜 很甜 總是甜蜜的
如果在睡夢中的話
很難受 很難受 還是會經歷痛苦
總是會有悲傷的事情啊
思念是一種難受又難以捉模的病
心被淘得好空 喜歡到超過負荷
彷彿聽到了你的聲音
好想見你啊 見不到嗎…
抱歉啊 這段戀情已近黃昏了嗎
現在這些已成追憶
再見了 我多想繼續愛著你
淡淡的 模糊的 一直都朦朧不清
躺在你手臂中入睡的話
好黑 好暗 偶而還會哭泣
總是會有寂寞的時刻啊
這樣的時間不是愛 是讓人痛苦的病
即使如此 我依舊思念著 眷戀著
四處尋找著你的聲音喔
好想見你啊 見不到嗎…
為什麼? 我被愛情給玩弄了嗎
在夢中 無法清醒
再見了 我曾經的愛
若是某天 若有那麼一天 我能將你遺忘
是不是就能喜歡上其他人了呢
我愛你 曾經深愛著你
抱歉啊 但那段比誰都還親近地
愛著你的過往 如今也成了回憶
再見了 我曾經的愛
白愛 MV｜MV連結
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