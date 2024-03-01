皮思苦 MV｜Mirror新歌歌詞+MV首播曝光

皮思苦 MV｜Mirror新歌歌詞+MV首播曝光

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Frankie 陳瑞輝 《皮思苦》 (Be Frank)於今日3月1日推出新歌MV，東方新地整合了Mirror新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。

Mirror新歌《皮思苦》目錄

皮思苦 MV｜製作
皮思苦 MV｜歌詞
皮思苦 MV｜MV連結

皮思苦 MV｜製作

曲：徐浩
詞：Oscar
編：葉澍暉
監：徐浩

皮思苦 MV｜歌詞

Don’t~ get me wrong
理解得太片面了 大概都錯
大眾都 揣測過多
各位估計我人設
卻不知那設定 不妥

但我又 懶解釋 懶反斥
再怎說反正改變不了 是個性
而只需你一個在
講一句總相信的
為 我定角色

不講太多 只要你肯定
沒註解 不緊要
想交予你的
全是秘密信息
苦思太多 枉費我心力
我做我想要的
至是你想要的 不 要辯證

陪我悄悄漫步
橫越著地平線
你愛是我自然
由你看我入面
斜棟或是橫線
你我在發展
陪伴笑望變遷

不講太多 只要你肯定
沒註解 不緊要
想交予你的
全是秘密信息
苦思太多 枉費我心力
我做我想要的
至是你想要的 不 要辯證

(不聽 不說 不怕
不看 不理 不怕)

心安理得 跟你去經歷
沒註解 這些愛
想給予你的
全是最重要的
苦思太多 枉費我心力
會為你寫更多
故事美好記憶 不 要辯證

Label: Music Nation Records Company Limited

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皮思苦 MV｜MV連結

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